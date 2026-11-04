央广网 2026-11-04 09:32:08

央行3日宣布，为加强金融机构外汇流动性管理，决定自2026年11月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。

央行3日宣布，为加强金融机构外汇流动性管理，决定自2026年11月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。

“央行上一次调整外汇存准率是在2023年9月15日，外汇存款准备金率由6%下调至4%；而上一次上调外汇存准率要追溯到2021年12月15日。” 中国民生银行首席经济学家温彬表示，近5年首次出手上调外汇存准率的背后，是人民币汇率的持续走强。

东方金诚首席宏观分析师王青亦表示，选择这个时点上调，主要是近期在美元指数上行的背景下，人民币对美元升值速度明显加快，市场单边升值预期出现一定程度集聚。历史上看，外汇存款准备金率调整有1%和2%两种幅度，主要取决于外汇市场调节需要。本次上调2个百分点，显示政策力度较大。

温彬表示，外汇存款准备金率的作用机制与人民币存款准备金率类似，上调该比率意味着银行须将更多外币存款缴存央行，可用于贷款、投资或在境内市场出售的美元相应减少，从而收紧境内美元流动性、提高持有多余美元的成本，间接抑制结汇冲动和人民币升值压力。

温彬称，按截至2026年9月末约1.2万亿美元的外币存款余额测算，上调2个百分点约冻结240亿美元的外汇流动性。尽管相对于人民币外汇市场日均超过8000亿美元的交易体量，这一规模本身并不足以实质性改变外汇供求格局，但却可传递出明确的稳汇率政策信号，有助于打破部分主体的单边汇率升值幻想，稳定市场预期，维护外汇市场平稳运行。

近期央行发布的《关于人民币汇率的政策立场》明确指出，央行不预设汇率目标水平，但如果汇率短期大幅波动，市场出现“羊群效应”和非理性预期，央行将出台市场化措施，防止汇率短期破坏性超调。温彬表示，本次央行政策调整正是对该政策立场的直接体现。

而王青判断，该项措施出台后，接下来人民币对美元升值势头将有所放缓，会更多转入双向波动过程。不过，主要受强出口推动，年底前人民币汇率或仍将延续偏强运行状态。一般来说，上调外汇存款准备金等稳汇市措施出手，主要目标是控制人民币汇率波动幅度。

“上调外汇存款准备金率将冻结外汇流动性，平抑外汇派生，有助于缓解人民币单边升值预期，释放加强外汇预期管理信号。”中信证券首席经济学家明明判断，展望2027年，美元指数或维持高位震荡，人民币汇率的支撑主要来自贸易项的韧性和央行稳健的汇率政策。

来 源：央广网

原标题： 央行近5年首次上调外汇存款准备金率 有何影响？

记者 宓迪

本文转自：温州新闻网 66wz.com