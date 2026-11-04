新华网 2026-11-04 09:32:08

记者3日从国家广播电视总局获悉，日前在京召开的一体化电视全国推广部署推进会，要求统筹家庭用户与酒店、养老机构等公共场所，精准制定推广策略，把握消费节点，广泛宣传一体化电视便民惠民优势，打通报装渠道，方便用户安装开通。

记者3日从国家广播电视总局获悉，日前在京召开的一体化电视全国推广部署推进会，要求统筹家庭用户与酒店、养老机构等公共场所，精准制定推广策略，把握消费节点，广泛宣传一体化电视便民惠民优势，打通报装渠道，方便用户安装开通。

广电总局负责人表示，要加快推进设备采购、安装部署、宣传推广等，确保年底前完成全部部署工作；要完整准确执行一体化电视标准，严格遵循直播优先、专网传输技术要求，严格落实“专网+一体化电视App+适配器+单电源通用遥控器”产品形态，严格遵守检测、认证等管理要求，确保规范发展、运行平稳、体验一致。

这位负责人表示，要加快采购签约、确保采购量及时转化为实际部署量，采购终端必须符合一体化电视相关技术规范，必须配备单电源通用遥控器；电视机生产企业要加快落实一体化电视终端适配，保障一体化电视App直播电视服务优先启动、稳定运行、优化升级，支持一体化电视App在应用商店上架及电视机出厂预装；内容提供方要持续为一体化电视场景提供丰富优质内容，保障一体化电视收视服务品质与用户观看体验；产业各方要积极寻求市场化合作共赢新模式和商业合作新范式，构建健康可持续的发展生态。

来 源：新华网

原标题： 广电总局：一体化电视要方便用户安装开通

记者 白瀛

本文转自：温州新闻网 66wz.com