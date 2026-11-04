央视新闻客户端 2026-11-04 09:27:15

近日，江苏扬州的陈先生前往辖区派出所报案称，自己和周某有个人纠纷，比较蹊跷的是，周某总是能轻易找到他的位置，所以陈先生怀疑自己身上被安装了定位器。警方调查发现，周某确实在某非法网站购买了定位软件，然后伪装成手机小程序链接发给陈先生，陈先生点击链接操作后，手机就相当于被安装了定位软件。

近日，江苏扬州的陈先生前往辖区派出所报案称，自己和周某有个人纠纷，比较蹊跷的是，周某总是能轻易找到他的位置，所以陈先生怀疑自己身上被安装了定位器。

警方调查发现，周某确实在某非法网站购买了定位软件，然后伪装成手机小程序链接发给陈先生，陈先生点击链接操作后，手机就相当于被安装了定位软件。

据悉，周某还对外有偿提供定位服务牟利，两个多月里就非法获取定位信息306条，获利近两万元。检察机关以涉嫌侵犯公民个人信息罪，对周某提起公诉。法院综合周某犯罪事实、涉案情节及社会危害程度，依法判处周某有期徒刑一年。

陌生小程序索要位置权限

切勿轻易同意

看过这个案例，很多人最关心的事情应该是如何避免落入个人隐私泄露的陷阱。网络安全专家提醒，这类恶意定位小程序常常伪装成红包、福利等诱导用户授权，遇到不明程序申请位置权限，一定要提高警惕。

中国计算机学会计算机安全专委会委员 王媛媛：这些软件一般都是从非法渠道获取的，或是有计算机技术的人员自己也可以编写程序。这种位置追踪小程序通常要通过伪装功能，诱导用户点击同意位置访问申请，一旦授权之后，程序便能调取手机底层的GPS或者是基站位置以及Wi-Fi信号，计算出精准坐标并把数据传回后台。其实部分恶意程序，在后台还设有监听或再次唤醒机制，只要手机联网或者软件在后台持续运行，就可以持续追踪行踪。

网络安全专家提示，这类定位程序无法在用户不知情的情况下自动安装，必须由使用者手动点击授权才能获取位置。防范的关键就是，拒绝为功能无关的程序开放定位权限。

中国计算机学会计算机安全专委会委员 王媛媛：公众在面对与导航无关的小程序索要定位权限时应果断拒绝。对于已授权的未知程序应定期取消授权，并将软件定位权限设为“仅在使用期间使用”。若怀疑被追踪，可删除可疑程序、清理缓存，必要时重新安装软件或恢复出厂设置。

非法获取出售行踪轨迹信息

50条即为犯罪

法律专家提醒，位置信息受法律严格保护，情节严重的，将承担刑事责任。根据两高相关司法解释，非法获取、出售、提供行踪轨迹等高度敏感信息50条以上，就属于情节严重，达到刑事立案标准。

中国社会科学院大学互联网法治研究中心主任 刘晓春：行踪轨迹属于个人信息保护法规定的敏感个人信息。在刑事责任当中也是重点保护的类型，所以非法获取他人的行动轨迹信息，民事层面是侵害了隐私权和个人信息，条数不够的话，会依据行政处罚，刑事层面就要按照应该是50条以上就达到了入罪的门槛。

法律专家表示，非法出售定位软件、接单提供定位查询服务，同样构成侵犯公民个人信息罪。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 小心！向陌生小程序授予位置权限，行踪可能被悄悄定位

本文转自：温州新闻网 66wz.com