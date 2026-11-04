新华网 2026-11-04 09:31:45

西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特3日宣布辞职。西班牙今年已发生两起重大高铁事故，其中10月28日发生在托莱多省乌尔达的列车相撞事故造成69人死亡。

西班牙交通大臣奥斯卡·普恩特3日宣布辞职。西班牙今年已发生两起重大高铁事故，其中10月28日发生在托莱多省乌尔达的列车相撞事故造成69人死亡。

这是10月30日，普恩特在西班牙首都马德里参加新闻发布会时的资料照片。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

根据西班牙国家广播电视台报道，普恩特当天在就乌尔达事故接受国会议员质询时宣布上述决定。普恩特说，他在乌尔达事故发生后不久便作出辞职决定，但希望先完成保障短期铁路运行安全这一紧迫任务，再对外宣布。他同时表示，将不再担任西班牙工人社会党巴利亚多利德选区领衔候选人参加29日举行的大选。

当天早些时候，普恩特宣布西班牙政府将向乌尔达高铁事故死伤人员及家属提供3000万欧元援助，同时公布了加强铁路安全、恢复公众信心的一系列措施，包括减少马德里至塞维利亚高铁线路的列车班次、更新铁路交通控制中心技术设备、调整行车控制和安全规程，以及改善调度人员工作条件。

今年1月，西班牙南部阿达穆斯发生高铁事故，造成46人死亡。9个多月后，同一高铁线路在乌尔达再次发生重大事故，引发社会对西班牙高铁安全和管理状况的持续关注。

来 源：新华网

原标题： 一年内发生两起重大高铁事故 西班牙交通大臣辞职

记者 陈雨峥

本文转自：温州新闻网 66wz.com