温州市大学生电影季将启幕 六大系列活动与四轮免费观影券来袭

温州晚报 2026-11-04 09:32:33

11月5日，2026温州市大学生电影季将在浙江工贸职业技术学院正式拉开帷幕，六大系列活动贯穿秋冬，观影优惠券、打车福利、创作赛事同步上线。

温州网讯 一场面向在温高校师生的光影盛宴即将开启。11月5日，2026温州市大学生电影季将在浙江工贸职业技术学院正式拉开帷幕，六大系列活动贯穿秋冬，观影优惠券、打车福利、创作赛事同步上线。

本次电影季设置“如影随形”优秀影片展映、“跟着电影品美食”集市、“星空影院”露天电影、“AI智创”影视主题沙龙、电影主题音乐Livehouse、“光影极创·AI电影短片黑客松”六大系列活动。

观影福利是本次活动一大亮点。活动将分四轮向定位在温州的高校师生发放共计5000张观影券，包含免费、4.9元、9.9元三档。首轮抢券时间为11月5日15时，高校师生可通过温度新闻客户端抢兑，抢券后需填报信息，持学生证、教师证等证件线下核销选座，每人仅限核销一次，逾期未核销的券将自动回收。配套花小猪专属打车券包同步发放，方便师生观影出行。

启动仪式当天，“跟着电影品美食”市集同步开市，集结经典电影同款美食与米塑、吹糖人、灯盏糕等瓯越风味小吃，高校社团现场助阵。仪式现场还安排文艺表演、短片展映，多位艺人、导演送上祝福。

面向创意爱好者的“光影极创·AI电影短片黑客松”同步招募选手，参赛者需在72小时内借助AI完成短片创作，融入温州元素，优胜者可赢大疆相机、豆包AI会员、影石运动相机等丰厚奖品。活动还设有大学生电影推荐官评选，大学生在抖音、小红书等平台发布相关内容投稿，凭内容质量与流量角逐电影充值卡、咖啡卡等奖品。

此外，电影季期间还将推出露营式“星空影院”露天放映、“AI智创”影视主题沙龙、电影主题金曲Livehouse等活动，兼顾观影、学习、社交多重体验。系列活动持续至2027年1月4日，征集类项目截止时间为2027年1月5日，感兴趣的师生可登录温度新闻客户端了解详情、参与报名。

来 源：温州晚报

原标题： 六大系列活动与四轮免费观影券来袭 温州市大学生电影季将启幕

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com