2027年度乡村振兴综合试点项目名单公布 温州3个项目入选

温州日报 2026-11-04 09:45:37

近日，省乡村振兴局、省财政厅公布2027年度乡村振兴综合试点项目名单，全省共10个，温州洞头无刺即食玫瑰、平阳番鸭、苍南番茄3个特色产业项目入选，占全省三成。

温州网讯 近日，省乡村振兴局、省财政厅公布2027年度乡村振兴综合试点项目名单，全省共10个，我市洞头无刺即食玫瑰、平阳番鸭、苍南番茄3个特色产业项目入选，占全省三成；单个项目各获省级常态化帮扶资金2000万元，合计6000万元，推动土特产变“共富链”。

“过去番茄卖鲜果，现在卖品牌、卖加工、卖风景。”苍南县山海实业集团相关负责人介绍，目前马站镇120亩老旧大棚即将升级水肥一体化系统，矾山鹤顶山100亩高山番茄将错峰上市，灵溪镇则把残次果酿成番茄酒。该项目总投资2550万元，建成后将带动25个相对薄弱村年增收75万元以上，提供150个就业岗位，500户农户通过流转、务工、订单嵌入产业链。

资金精准投向产业关键短板，不搞“撒胡椒面”式投入，省级补助资金聚焦补链强链。洞头布局150亩智慧玫瑰基地与加工冷链中心，推动海岛农业从鲜销走向加工文旅融合；平阳构建“养殖—预制菜—药膳—文创”番鸭全链；苍南围绕设施筑基、种苗芯片、番茄酒加工、冷链品牌打造“五链一体”。6000万元省级资金将撬动地方与社会资本投入超2000万元，形成“一个项目、一条链、一片共富”的带动效应。

据悉，三地项目均按24个月周期推进，2028年底前陆续建成运营。

来 源：温州日报

原标题： 海岛玫瑰 山区番茄 老区番鸭 专项资金把土特产串成“共富链”

记者 林迎颖 通讯员 温财

本文转自：温州新闻网 66wz.com