“网红徒步路线”频发救援警情 消防提醒

温州日报 2026-11-04 09:45:38

近日，“雁荡山四尖”这条“网红徒步路线”连续发生两起驴友受伤需要救援的警情。尽管当地救援人员出警及时，化险为夷，但也给野外徒步再次敲响了警钟。

温州网讯 “雁荡山四尖”通常指的是百岗尖、凌云尖、雁湖尖、乌岩尖这四座山峰，由于并非普通的景区步道，属于高难度山脊线，需要有户外徒步和山地攀爬经验，如今已成为“网红徒步路线”。近日，这条“网红徒步路线”连续发生两起驴友受伤需要救援的警情。尽管当地救援人员出警及时，化险为夷，但也给野外徒步再次敲响了警钟。

10月18日上午10时许，一对父子沿户外野线进雁荡山徒步。当天15时许，该对父子走到雁荡山百岗尖乱石坡区域时，一块松动的巨石突然移位，压住了14岁少年的右脚踝。父亲赶紧剪开少年的裤腿，挪开了石块，但巨石移开后少年脚踝仍剧痛难忍，无法自行脱困也不能行走。父亲随即拨打119求助。

接警后，乐清市消防救援局大荆消防救援站立即赶赴现场，并联动龙之野、东方等民间救援队协同救援。百岗尖乱石坡地形险峻、碎石遍布，落石风险很高，救援人员抵达后第一时间检查少年的伤情，初步判断少年没有明显骨折，随即对其受伤部位做固定处理，并为他补充电解质。在检查完肢体活动情况后，救援人员评估确认少年可以缓慢移动，于是救援人员分组轮换，贴身护送父子下山。

而就在救援人员进行现场处置的时候，一对跟着网上徒步攻略进山的情侣也走到了这片乱石坡，两人因长途跋涉体力严重透支，并且没有携带照明装备。得知救援队伍准备下山后，两人也请求跟随队伍一同撤离。考虑到山区天色即将变暗，野线没有任何照明设施，极易发生坠落、迷路等危险情况，救援人员给两人配备了防护手套和手电筒，并安排人员轮流陪护。

当天19时许，人员全部安全转移至山下。

仅隔3天，“雁荡山四尖”又发生驴友扭伤遇险警情。10月21日，6名杭州驴友结伴徒步行至百岗尖路段时，其中1人不慎扭伤右脚，无法自主行走。尽管同行人员轮流将其背扶至凌云尖附近，但没多久，所有人都体力不支，只好报警求助。随后救援力量进山救援，最终将6名驴友安全转移下山。

温州消防救援提醒：近期已发生多起驴友徒步遇险警情，安全问题一定要注意，出游爬山别只看网传“攻略”，更不要擅自进入未开发、未开放区域，登山前要预先做好路线规划，充分了解交通路况，并学习必要的户外自救知识和野外生存技能；出行前要了解自己的健康状况，随身携带药物，请根据自身情况量力而行，有高山反应及身体不适者，切勿勉强上山；要穿备好合适的登山装备，尽量轻装上山，少带杂物以减轻负荷；要注意环境气候变化，山区昼夜温差大，即使是熟悉的山路也要带齐应急物资，做好保暖措施，适时增减衣物；登山时要集体行动，最好结伴而行，以便相互照应；做到“走路不观景，观景不走路”，进入山区应注意塌方落石和路面塌陷，照相时要特别注意安全，尤其要注意岩石有无风化；不携带火种，切勿乱丢烟蒂，避免引起山火；注意并依照警告、禁止标志的规定开展登山活动，切勿擅自冒险前往危险区域，遇到危险要保持体力等待救援。

来 源：温州日报

原标题： 巨石松动压脚、脚踩石堆扭伤、体力严重透支……“网红徒步路线”频发救援警情

记者 杜一川 通讯员 詹振宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com