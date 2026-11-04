温州日报 2026-11-04 09:45:38

恋爱期间，她花钱买下对方的游戏账号，分手后对方一键修改密码，她连账号都登不进去了。这笔账号交易，感情破裂后怎么算？近日，瑞安市人民法院审结一起因恋爱关系破裂引发的游戏账号转让纠纷案，依法判决解除双方转让协议，由小贾退还转让费2.1万元。

温州网讯 恋爱期间，她花钱买下对方的游戏账号，分手后对方一键修改密码，她连账号都登不进去了。这笔账号交易，感情破裂后怎么算？近日，瑞安市人民法院审结一起因恋爱关系破裂引发的游戏账号转让纠纷案，依法判决解除双方转让协议，由小贾退还转让费2.1万元。

2024年，小周与游戏主播小贾在游戏中相识，两人从“组队开黑”的队友逐渐发展成恋人。2025年5月，小周通过微信向小贾转账2.1万元，买下小贾名下用QQ登录的游戏账号，并且她特意在转账备注中写明：“买了该游戏账号，男方有永久使用权，不能删女方游戏好友，后期如需更改相关信息，男方必须配合修改。”

拿到账号后，小周把它当成这段感情的“数字纪念”，陆续充值了2万余元用于购买游戏皮肤和虚拟道具。可这段感情没能走到最后。同年8月，双方发生情感纠纷，小贾随即修改了密码，导致小周无法登录。小周遂向法院起诉，请求退还转让费及充值款项。

瑞安法院经审理认为，根据腾讯公司的相关协议，案涉游戏账号的所有权归属于运营商，用户仅享有使用权，且明确禁止用户私下转让。更为关键的是，小贾作为游戏主播和陪玩，案涉账号与其个人身份、社交关系、职业声誉高度绑定，具有较强的人身依附性。案涉游戏账号转让协议系基于双方恋爱关系订立，感情终止后协议基础已不复存在。现被告擅自修改密码，致使原告无法登录，已构成违约，遂依法判决解除双方的账号转让协议，由小贾退还小周账号转让费2.1万元。至于小周持有账号期间自愿充值的2万余元，因其实际享有了游戏体验，充值利益已由自身享有，属于个人消费行为，法院对该项诉请未予支持。

法官提醒：虚拟财产交易在年轻人中愈发常见，但游戏账号等并非普通商品，其所有权归属、流转规则均受用户协议约束。此类虚拟财产虽依法受到保护，但私下转让蕴含较大风险。尤其需要注意的是，恋爱期间的财物往来应当保持理性，大额交易建议签订书面协议，明确款项性质。若将情感关系与财产交易深度捆绑，一旦感情生变，极易陷入“人走了，号没了，钱也难追回”的困境。遇到纠纷，应注意及时保存转账记录、聊天记录等证据，依法维护自身权益。

来 源：温州日报

原标题： 恋爱期间转账买号 分手后这笔账怎么算

记者 张琳 通讯员 孙小蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com