中国天气网 2026-11-04 10:00:54

11月4日至5日，南方大范围阴雨持续，但雨势有所减弱，后天起新一轮降雨将接踵而至，降雨强度也会增强，需防范连续降雨对交通出行等方面的不利影响。气温方面，未来几天两股冷空气接连影响我国，气温将大面积创新低，多地冷暖转换迅速，需及时调整着装。

今明天（11月4日至5日），南方大范围阴雨持续，但雨势有所减弱，后天起新一轮降雨将接踵而至，降雨强度也会增强，需防范连续降雨对交通出行等方面的不利影响。气温方面，未来几天两股冷空气接连影响我国，气温将大面积创新低，多地冷暖转换迅速，需及时调整着装。

南方阴雨范围较大

后天新一轮降雨过程发展

昨天，南方降雨增多、增强。监测显示，湖北东部、湖南东北部、安徽西南部、江西北部、江苏西南部、浙江西部及云南南部、广东西南部、海南岛东部等地部分地区出现大到暴雨，海南琼海、定安等局地大暴雨。

今明天，南方阴雨范围仍然较大，雨势总体有所减弱，同时东北地区雨雪频繁。后天，南方新一轮降雨过程发展。同时，东北地区未来三天降水频繁。

具体来看，中央气象台预计，今天，内蒙古东部、黑龙江中北部等地部分地区有中到大雪或雨夹雪，其中，黑龙江北部局地有暴雪，黑龙江中东部局地有雨转冻雨。贵州中东部、湖南东部和南部、江西中北部、浙江北部、上海、广西北部和南部、广东西南部、辽宁东部、海南岛西部和东部等地部分地区有中到大雨，其中，广西北部和东南部沿海、海南岛西部等地局地有暴雨。

明天，新疆北疆北部和伊犁河谷、内蒙古东北部、黑龙江大部、吉林东部、西藏东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，黑龙江东北部等地局地有大雪。贵州东部、湖南中部、江西中部、福建北部、广西北部和东南部、广东中部、云南东部、海南岛西部等地部分地区有中到大雨，其中，湖南西部、贵州东北部、广西东南部等地局地有暴雨。

后天，新疆沿天山地区和南疆盆地山区、青海北部和西部、西藏北部和东部、川西高原中部、黑龙江东部、吉林东北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。西南地区东部和南部、江南、华南等地部分地区有小到中雨，其中贵州东部、湖南西南部和东部、江西中部、广西北部、云南东南部等地局地有大雨。

气象部门提醒，近期西南地区东部、江南、华南等地降雨频繁，未来三天仍是阴雨连连，需防范连续降雨可能引发的次生灾害，雨天路滑、能见度不佳，公众出行请留意交通安全。

两股冷空气接连影响我国

气温将大面积创新低

气温方面，未来几天，冷空气活动比较频繁，主要影响时段为4日至6日、7至9日。在冷空气影响间隙，气温还会反弹，东北、华北、西北等地气温多起伏，冷暖变化节奏较快。

其中，未来三天，受冷空气影响，东北、华北、黄淮等地将有4至8℃降温，局地降幅可超10℃，并伴大风。具体来看，今天，华北、黄淮气温有小幅下滑，东北地区气温回升。明天，内蒙古到东北多地降温6至14℃，后天气温继续下降，两天累计降温幅度可达15至20℃。例如长春，今天最高气温可达14℃，明天会骤降到1℃，后天进一步降到-1℃，冷暖转换迅速，公众请及时调整着装。

7日至9日，还会有冷空气自西北向东南影响我国。在冷空气接连影响下，我国大部地区气温都将创下半年来新低。其中，西北、华北气温低点多出现在7日，最高气温仅10℃上下；江淮、江南等地8日最高气温多在15℃左右，叠加阴雨，体感湿凉；华南多地9日最高气温也会降到25℃左右，凉快不少，大家请根据天气变化适时增添衣物，谨防感冒。

来 源：中国天气网

原标题： 两股冷空气接连影响我国 南方大范围阴雨持续

本文转自：温州新闻网 66wz.com