3人因涉嫌窃听印尼总统被列为犯罪嫌疑人
新华网 2026-11-04 10:00:52
印度尼西亚警方3日晚宣布，已将3名涉嫌非法窃听总统普拉博沃等多名人士的人员列为犯罪嫌疑人。
印度尼西亚警方3日晚宣布，已将3名涉嫌非法窃听总统普拉博沃等多名人士的人员列为犯罪嫌疑人。
印尼国家警察总局刑事调查局局长阿塞普·萨夫鲁丁当天晚间在雅加达举行的新闻发布会上表示，相关窃听行为发生在2025年至2026年期间。警方已就嫌疑人涉嫌非法窃听、删除电子数据等行为展开调查。
萨夫鲁丁表示，这些窃听活动不符合法律规定，也与执法行动无关。
来 源：新华网
原标题： 3人因涉嫌窃听印尼总统被列为犯罪嫌疑人
记者 李斯博
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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