新华网 2026-11-04 10:00:52

印度尼西亚警方3日晚宣布，已将3名涉嫌非法窃听总统普拉博沃等多名人士的人员列为犯罪嫌疑人。

印度尼西亚警方3日晚宣布，已将3名涉嫌非法窃听总统普拉博沃等多名人士的人员列为犯罪嫌疑人。

印尼国家警察总局刑事调查局局长阿塞普·萨夫鲁丁当天晚间在雅加达举行的新闻发布会上表示，相关窃听行为发生在2025年至2026年期间。警方已就嫌疑人涉嫌非法窃听、删除电子数据等行为展开调查。

萨夫鲁丁表示，这些窃听活动不符合法律规定，也与执法行动无关。

来 源：新华网

原标题： 3人因涉嫌窃听印尼总统被列为犯罪嫌疑人

记者 李斯博

本文转自：温州新闻网 66wz.com