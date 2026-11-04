新华网 2026-11-04 10:04:05

美国总统特朗普3日表示，美国每年向以色列提供的约40亿美元援助将于今年年底结束。

美国总统特朗普3日表示，美国每年向以色列提供的约40亿美元援助将于今年年底结束。

特朗普当天在接受福克斯新闻频道采访时说，这种支持涵盖“物资和资金”，包括军事援助、现金或“以物易物”。他与以色列总理内塔尼亚胡多年来一直在讨论结束这项援助。这一想法是由内塔尼亚胡本人提出的。

特朗普还说，以色列不需要这些援助，“以色列是一个非常繁荣的国家”。他还称以色列“一直是个非常好的盟友”，“如果以色列有需要，我们还是会提供帮助的”。

据报道，根据现行的美以安全援助协议，美国每年向以色列提供约38亿美元的援助，该协议有效期至2028年。内塔尼亚胡此前曾表示，希望逐步减少以色列对美国军事援助的依赖。

来 源：新华网

原标题： 特朗普称今年年底结束每年约40亿美元对以色列援助

记者 黄强 徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com