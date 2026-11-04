瓯海发布 2026-11-04 10:17:23

11月3日，瓯海区委书记刘云峰，瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣参加 “两个健康”直通车活动，聚焦生命健康产业，统筹研究中国基因药谷建设、项目招引等相关工作。

11月3日，瓯海区委书记刘云峰，瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣参加 “两个健康”直通车活动，聚焦生命健康产业，统筹研究中国基因药谷建设、项目招引等相关工作。瓯海区领导林蔓、寿宇飞、陈澄博、王世昌、金海敏参加活动。

近年来，中国基因药谷以温州市“生长因子之城”建设要求为指引，以生长因子领域为核心，同步推动生物医药、医疗器械、数字医疗、医美时尚、特医食品、宠物医药等六大赛道协同发展，落地细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心等四大国家级平台，入选省级未来产业先导区，建成全国规模最大的重组蛋白药物CDMO生产基地，现已集聚生态企业超500家，储备药械管线超400个，带动区域生命健康产业规模突破 300亿元。

此次直通车活动重点围绕中国基因药谷重点项目，逐一了解企业诉求、招引进展、发展目标，围绕项目前景、可行性与服务保障等进行深入研讨。

会议强调，生命健康产业是面向未来的战略性新兴产业，也是瓯海培育新质生产力的重要支撑。要立足产业基础和发展阶段，坚持系统思维、前瞻布局，以更高站位、更宽视野、更实举措推动生命健康产业高质量发展。要建强专业化服务队伍，紧扣产业发展需求，配强配优懂产业、懂政策、懂市场的专业服务力量，提升干部队伍在招商研判、项目服务等方面的专业素养，以更加专业的能力匹配企业成长需要，以更加精准的服务护航项目落地见效。要加大产业链招商力度，精准匹配产业资源，加快做强生长因子特色标识，推动六大赛道联动并进，靶向招引产业链关键环节和头部企业，推动大项目、好项目加速集聚，持续做大产业增量、做优产业存量。

会议要求，要持续优化营商环境，进一步理顺管理机制，提升服务效能，营造近悦远来的产业生态。要持续用好“两个健康”直通车机制，常态化畅通政企沟通渠道，精准响应企业发展诉求，闭环破解项目落地、研发转化、市场拓展中的堵点难点，合力助推生命健康产业行稳致远，为瓯海高质量发展注入强劲动能。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区“两个健康”直通车举行生命健康产业专场

记者 黄冰娥、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com