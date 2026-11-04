乐清市领导走访慰问民营企业家

乐清发布 2026-11-04 10:17:23

连日来，乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等分别率队走访慰问民营企业家，向扎根乐清发展的广大民营企业家送上节日祝福，与企业家共商发展良策、凝聚发展共识，让企业家切实感受到党委、政府的关怀和温暖，携手推动乐清经济高质量发展。

今年11月1日是第8个温州民营企业家节。连日来，乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等分别率队走访慰问民营企业家，向扎根乐清发展的广大民营企业家送上节日祝福，与企业家共商发展良策、凝聚发展共识，让企业家切实感受到党委、政府的关怀和温暖，携手推动乐清经济高质量发展。

乐清市委书记戴旭强一行先后前往乐清市八达光电科技股份有限公司、浙江金桥铜业科技有限公司、浙江强力控股有限公司走访慰问。每到一处，戴旭强深入生产车间、产品展厅、研发实验室，与企业家面对面交流，详细了解企业生产经营、科技创新、市场拓展等情况，询问发展中的困难问题，认真听取企业诉求和意见建议。

走访中，戴旭强对各企业为乐清经济社会发展作出的贡献表示感谢，充分肯定企业深耕实业、坚持创新的发展实践。他指出，民营企业是乐清发展的重要根基和宝贵财富，希望广大企业家坚守创业初心，持续在科技创新、产品研发、品牌建设上深耕发力，加快塑造产业新优势，推动企业发展迈上新台阶。要立足主业固本强基，在做精做优现有产业的基础上，前瞻布局机器人等新兴赛道，积极开辟新的发展空间；要统筹国内外市场布局，在推进全国布点、国际化发展进程中牢牢扎根乐清；要对标资本市场规范发展，稳步推进上市工作，持续开展技术和产品创新，加快生产方式数字化迭代；要坚持以人为本，切实保障员工合法权益，打造员工安居乐业、共同成长的幸福家园；要守牢安全生产底线，优化厂区空间与产线布局，依靠精细化管理提质增效，展现乐清民营企业良好形象。

戴旭强强调，乐清市委、乐清市政府将始终与企业家想在一起、站在一起、干在一起。各相关部门要主动靠前、精准赋能，立足乐清产业优势做好引导，持续搭建产学研对接平台，用心用情用力解决企业实际困难，全力营造一流营商环境，做实做细服务保障，支持企业家在乐清放心投资、安心经营、专心发展。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左一行先后走访慰问德力西集团有限公司、永固集团股份有限公司等企业负责人，向他们送上节日祝福与问候。同时，胡立左还走进企业车间、实验室，察看企业生产经营及科技创新等情况。胡立左指出，民营企业家是乐清的宝贵财富，要进一步坚定发展信心，深耕主业主责，持续加大研发投入，推进智能化、绿色化改造，提升产品质量和核心竞争力；发挥行业龙头企业作用，加强行业自律和产业链协同，积极拓展国际国内市场；用好公共实验室等平台，推动资源共享，为乐清民营经济高质量发展作出更大贡献。

胡立左要求属地和相关部门，要主动靠前服务，完善常态化联系企业机制，及时了解企业诉求，帮助协调解决在项目推进、市场开拓和国际化布局等工作中遇到的实际困难，推动惠企政策落地见效，持续优化营商环境。

乐清市人大常委会主任潘云夫先后来到浙江天正电气股份有限公司、欣灵电气股份有限公司，看望慰问民营企业家，感谢企业为乐清经济社会发展所作的贡献。潘云夫深入了解两家企业生产经营、产业发展情况，认真听取企业发展中面临的实际困难与需求，并勉励企业家要发扬“四千精神”，扎根实业、深耕主业、奋勇争先，抢抓数智化浪潮新机遇，在新兴产业发展和未来产业布局中找准新赛道、塑造新优势，助推乐清电气产业集群迈向更高能级、更高质量发展新阶段。相关部门要聚焦企业发展现实难题和紧迫诉求，精准纾困解难，着力打通要素保障等关键堵点，不断优化助企服务，以营商环境持续优化夯实民营经济发展根基。

乐清市政协主席陈向东一行先后来到新驰电气集团有限公司、人民电器集团有限公司，看望慰问民营企业家，向他们致以节日问候和美好祝福。陈向东与民营企业家亲切交谈，认真了解企业发展情况，仔细询问发展中面临的困难和诉求。他说，民营企业和民营企业家是支撑乐清高质量发展的重要力量，希望广大企业家大力弘扬新时代企业家精神，奋勇争先、担当作为，以更宽视野抢占市场先机，推进核心技术攻关，加快科研成果转化，推动企业行稳致远，不断增强市场竞争力和产业带动力。同时，属地和相关部门要主动服务、靠前服务、精准服务，厚植企业发展沃土，护航民营经济健康、长远发展。

乐清市委副书记林益正先后来到乐清悦汇商业管理有限公司、东南电子股份有限公司、浙江铁枫堂生物科技股份有限公司，详细了解企业经营发展状况，认真听取民营企业家的意见建议，并向他们致以节日的问候。林益正勉励企业家继续发扬“四千精神”，聚焦细分赛道持续发力，以创新驱动助力企业做优做强，为民营经济高质量发展再立新功。同时，相关部门要用心用情做优营商环境、做好助企服务，护航民营经济健康长远发展。

乐清市领导郑巨化参加相关慰问活动。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市领导走访慰问民营企业家

记者 朱琼洁、张孟涛、吴秋秋、周秀静、王璐、刘言勇、周林炯

本文转自：温州新闻网 66wz.com