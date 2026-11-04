永嘉发布 2026-11-04 10:17:24

11月3日，永嘉县召开会议专题研究2026年有效投资攻坚及2027年重大项目谋划工作，永嘉县委书记钟方成主持会议，永嘉县领导邱忠瑜、黄凡、黄鹤楼、陈文平、金志敏参加会议。

11月3日，永嘉县召开会议专题研究2026年有效投资攻坚及2027年重大项目谋划工作，永嘉县委书记钟方成主持会议，永嘉县领导邱忠瑜、黄凡、黄鹤楼、陈文平、金志敏参加会议。

会上，永嘉县发改局汇报2026年有效投资计划安排及2027年重大项目谋划情况，永嘉县经信局、永嘉县住建局、永嘉县交通运输局以及相关乡镇部门汇报重大项目谋划推进工作情况。

钟方成指出，抓有效投资就是抓发展，谋项目就是谋未来。各地各部门要牢固树立“项目为王”的理念，摒弃“等靠要”思想，科学谋划、大胆谋划、长远谋划，注重市场需求，突出改革思维，加强招商引资，盘活存量资源，谋划储备和落地实施一批高质量项目，以高质量项目支撑高质量发展，为奋力向经济强县迈进积蓄后劲、增添动力。

钟方成强调，要聚焦关键领域精准发力，立足永嘉县资源禀赋，紧盯“两重两新”“六张网”建设重大机遇和专项债等政策红利，主动向上对接、积极争取支持，推动更多优质项目纳入上级盘子，确保带动性强、发展前景好的重大项目在永嘉落地。要优化结构增强发展活力，积极扩大有效投资，进一步加大各类资产盘活力度，提升国有资产管理水平，发挥好政府投资的带动放大效应，“四两拨千斤”撬动“两创融合”、制造业新旧动能转换等民间投资发展。要科学论证审慎决策，围绕项目谋划招引、要素争取、方案设计、落地建设等环节，抓好“过堂会审”机制，严把政策法规合规关口，确保每一个项目都经得起历史和人民的检验。要压实责任勇开新局，强化全周期服务、全流程提速、全要素保障，动态掌握项目情况，及时解决堵点难点问题，全力以赴护航项目早竣工、早投产、早见效。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开会议专题研究2026年有效投资攻坚及2027年重大项目谋划工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com