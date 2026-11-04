文成县、乡两级人大换届选举工作部署会召开

文成发布 2026-11-04 10:15:29

11月3日上午，文成县、乡人大换届选举工作部署会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央和省委、市委关于县、乡人大换届工作的部署要求…

11月3日上午，文成县、乡人大换届选举工作部署会召开，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央和省委、市委关于县、乡人大换届工作的部署要求，以高度的政治责任感、严谨的法治精神和务实的工作作风，扎实抓好人大换届选举各项工作，为推动文成高质量发展、奋力谱写中国式现代化文成新篇章提供坚强的政治保障。文成县委书记杨德听出席会议并讲话，文成县领导刘金红、刘树智、陈雷、周强、金一玲、李标、王军等参加会议。

会议部署了县、乡人大换届选举工作。

杨德听指出，做好人大换届选举，是人民当家作主的重要体现，必须从战略和全局的高度，深刻把握其核心要义与深远影响，切实增强抓好人大换届选举工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，充分认识做好人大换届选举工作是践行全过程人民民主的重要实践，是提升县域治理效能的关键环节，是护航“十五五”高质量发展的有力保障，把人民代表大会制度的优势，转化为推动文成基层治理现代化的实际效能，为文成高质量发展提供坚强的组织保证和人才支撑。

杨德听强调，要严格用人标准，依法有序推进人大换届选举各项工作。要严把工作方向，把党的领导贯穿于人大换届选举工作的全过程，正确处理党管干部与依法选举的关系，确保人大换届选举工作坚持正确的政治方向。要严抓人选把关，抓好代表名额分配，把牢准入关口，严格落实“九个一律”标准，优化结构比例，确保代表队伍兼具广泛性、先进性、代表性。要严密防范风险，坚持问题导向，提前排查风险隐患和薄弱环节，制定突发事件应对预案，密切关注舆情动态，确保换届选举全过程平稳有序。要严明纪律规矩，增强干部群众法治意识，紧盯关键环节开展巡回督查，对违纪违法行为实行“零容忍”，坚决查处选举中的不正之风和腐败问题，营造纪律严明、风清气正的选举环境。

杨德听强调，各级各部门要高度重视、凝聚合力，切实加强组织领导，全面营造良好氛围，统筹推进各项工作，全力护航换届选举工作圆满完成。

来 源：文成发布

原标题： 全县县、乡两级人大换届选举工作部署会召开

记者 李骏飞、朱伟、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com