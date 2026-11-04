香港故宫推出“清宫四时”展览 呈现宫廷四季生活轨迹
中国新闻网 2026-11-04 10:14:54
11月3日，香港故宫文化博物馆（简称“香港故宫”）举行“清宫四时——宫廷生活与文化”展览的传媒预览活动。展览汇集187件来自北京故宫博物院的珍贵文物，让观众跟随清代宫廷四季的生活轨迹，品味宫廷生活与文化。
11月3日，香港故宫文化博物馆（简称“香港故宫”）举行“清宫四时——宫廷生活与文化”展览的传媒预览活动。展览汇集187件来自北京故宫博物院的珍贵文物，让观众跟随清代宫廷四季的生活轨迹，品味宫廷生活与文化。图为现场人士体验多媒体项目“御笔迎春”。中新网记者 陈永诺 摄
图为一名女士参观展览。中新网记者 陈永诺 摄
图为现场展出的多媒体展品。中新网记者 陈永诺 摄
图为一名女士参观多媒体展品。中新网记者 陈永诺 摄
图为展出的岁朝图座屏展品。中新网记者 陈永诺 摄
图为展出的金翅右旋海螺、右旋白螺(右)展品。中新网记者 陈永诺 摄
图为展出的浑天仪展品。中新网记者 陈永诺 摄
图为展出的鹿角椅展品。中新网记者 陈永诺 摄
图为现场人士参观展览。中新网记者 陈永诺 摄
来 源：中国新闻网
原标题： 香港故宫推出“清宫四时”展览 呈现宫廷四季生活轨迹
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
6000万元省级资金赋能 温州三项“土特产”探索全产业链共富外地媒体看温州11-03
-
人民日报点赞温籍31岁游泳名将徐嘉余 勇敢试，给运动生涯创造新可能社会11-03
-
新空间：“上天入地”向新生长社会11-03
-
浙南能源保供体系迎来关键拼图 首个LNG液体公用型保税仓库通过验收社会11-03
-
前三季度泰顺农民收入整体快跑 城乡收入比继续下降社会11-03
-
千里逆行赴藏救灾 苍南壹加壹5名志愿者平安归来社会11-03
-
温州瑞安4村入选省2026年度人文乡村建设名单外地媒体看温州11-03
-
有困难就找“山前阿姨” 她们的眼中居民的小事“无小事”社会11-03
-
苍南将新增一座未来食品谷！社会11-03
-
退货“货不对板”上演“真假美猴王” 法院：买家退货负有保持商品原状的义务社会11-03