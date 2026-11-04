中国新闻网 2026-11-04 10:14:54

11月3日，香港故宫文化博物馆（简称“香港故宫”）举行“清宫四时——宫廷生活与文化”展览的传媒预览活动。展览汇集187件来自北京故宫博物院的珍贵文物，让观众跟随清代宫廷四季的生活轨迹，品味宫廷生活与文化。

11月3日，香港故宫文化博物馆（简称“香港故宫”）举行“清宫四时——宫廷生活与文化”展览的传媒预览活动。展览汇集187件来自北京故宫博物院的珍贵文物，让观众跟随清代宫廷四季的生活轨迹，品味宫廷生活与文化。图为现场人士体验多媒体项目“御笔迎春”。中新网记者 陈永诺 摄 图为一名女士参观展览。中新网记者 陈永诺 摄 图为现场展出的多媒体展品。中新网记者 陈永诺 摄 图为一名女士参观多媒体展品。中新网记者 陈永诺 摄 图为展出的岁朝图座屏展品。中新网记者 陈永诺 摄 图为展出的金翅右旋海螺、右旋白螺(右)展品。中新网记者 陈永诺 摄 图为展出的浑天仪展品。中新网记者 陈永诺 摄 图为展出的鹿角椅展品。中新网记者 陈永诺 摄 图为现场人士参观展览。中新网记者 陈永诺 摄 来 源：中国新闻网 原标题： 香港故宫推出“清宫四时”展览 呈现宫廷四季生活轨迹 本文转自：温州新闻网 66wz.com