泰顺发布 2026-11-04 10:16:07

泰顺县委书记张银贵出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和关于换届工作的重要指示精神，按照中央和省委、市委统一部署，明确人大换届工作有关要求…

近日，泰顺县、乡人大换届工作动员部署会召开。泰顺县委书记张银贵出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和关于换届工作的重要指示精神，按照中央和省委、市委统一部署，明确人大换届工作有关要求，进一步严格标准、严肃纪律、落实责任，确保县乡两级人大换届工作依法有序、风清气正、圆满完成。

泰顺县人大常委会主任雷全勉部署县乡人大换届选举相关工作；泰顺县委副书记、政法委书记林建丰主持，泰顺县领导严炳宽、伍苏丹、温正克参加。

会上，有关乡镇进行交流发言。

张银贵指出，这次县乡人大换届选举，是在“十五五”开局起步、全面推进中国式现代化建设的关键时期进行的一次换届，是泰顺县人民政治生活中的一件大事。泰顺县上下要深刻认识抓好人大换届是深入践行和发展全过程人民民主的重要实践，是推进基层治理体系和治理能力现代化的重要途径，是推动经济社会发展的重要支撑。要紧密结合基层基础建设“争先攀高、全域建强”三年行动要求，组织动员广大选民依法行使选举权和被选举权，把泰顺县人民盼发展、谋发展、促发展的愿望和热情，转化为同心同德、干事创业的强大合力，为泰顺跨越赶超高质量发展提供坚强支撑。

张银贵强调，要坚持党的全面领导、充分发扬民主、严格依法办事、严明换届纪律，严格把好人选关、程序关、纪律关，做到组织意图和人民意愿有机统一。要把牢政治方向，牢牢把握坚持党中央集中统一领导这一最高政治原则，引导广大代表和选民依法正确行使民主权利，确保换届选举工作始终沿着正确方向前进。要坚持依法依规，深入调查研究，提前做好预案，严格按照宪法、选举法及相关法律法规，依法做好代表名额确定、选民登记、选区划分、候选人介绍、投票选举、结果公布和资格审查等工作，确保选民权利保障到位、选举公正有序。要选优人大代表，坚持把政治标准放在首位，全面考察代表候选人的政治素养、思想品行、廉洁自律等各方面情况，优化代表的年龄结构、知识结构、专业结构，全面提升代表的整体素质和参政的有效性，进一步增强代表队伍的广泛性、代表性和先进性。要守牢纪律底线，认真贯彻落实“十严禁”换届纪律要求，坚持教育在先、警示在先、预防在先，强化监督执纪，加强风险防范，着力营造纪律严明、风清气正的换届环境。

张银贵强调，各级党组织要切实担负起主体责任，把党的领导贯穿于换届选举的组织、实施、监督各环节，广泛开展宣传引导，建立健全监督机制，确保换届选举依法顺利进行、平稳高效完成。

来 源：泰顺发布

原标题： 全县县乡人大换届工作动员部署会召开

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com