苍南发布 2026-11-04 10:16:58

11月3日，苍南县委书记林海涵与苍南县决咨委委员座谈交流。

11月3日，苍南县委书记林海涵与苍南县决咨委委员座谈交流，围绕苍南高质量发展主题，听取苍南县决咨委工作开展情况汇报及各位委员代表的意见建议，进一步汇聚智慧、凝聚共识，为苍南县委、苍南县政府科学决策提供坚实智力支撑。

会上，苍南县决咨委汇报近期工作开展情况。与会委员代表立足各自研究领域，紧扣产业布局优化、人才引育留用、文旅深度融合等重点工作畅所欲言、建言献策，提出了一系列具有前瞻性、针对性、可操作性的思路举措。

林海涵对苍南县决咨委在服务战略谋划、开展重点课题研究等方面取得的成效表示充分肯定。

林海涵指出,站在新的发展起点，苍南经济社会保持稳进向好的发展态势，正迎来重大战略叠加、重大政策赋能的历史性机遇。苍南县上下要清醒把握发展优势与短板并存的县情实际，立足资源禀赋、坚持扬长破短，持续夯实高质量发展根基。要坚持产业为先、项目为王，坚定不移走产业兴县之路。要充分依托绿电资源优势，系统布局算力与人工智能全产业链，全力打造全域 AI 应用示范城市；要抢抓低空经济、临港产业发展风口，做实做深前期基础，谋深谋细重大项目；要深度挖掘在外苍南人资源富矿，广泛凝聚反哺家乡、共建苍南的强大合力；要以重大项目建设扩投资、稳增长、增后劲，积极探索县域经济转型发展新路径。

林海涵强调,要聚焦关键领域精准发力，充分发挥决策咨询的智力支撑作用。要聚力教育提质增效，进一步解放办学思想，深化学段贯通培养，持续做强苍南中学核心竞争力，推动县域学校特色化、差异化发展，全力留住优质生源。要深化全域旅游建设，围绕168黄金海岸开展专题调研，借力专业资源统筹推进城乡环境综合提质，着力补齐老城、西部乡镇环境短板。同时，林海涵希望苍南县决咨委和广大委员要持续发挥人才荟萃、智力密集的独特优势，以求真务实的作风破解发展难题，站稳群众立场建言献策，紧扣重点领域深入调研、精准建言、链接资源，推动决策咨询工作更有高度、更有精度、更有温度。苍南县委、苍南县政府将一如既往支持苍南县决咨委履职尽责，全力做好服务保障，健全常态化沟通对接机制，推动更多高质量意见建议转化为务实举措，共同助力苍南实现跨越式高质量发展。

苍南县决咨委主任黄锦耀，苍南县领导刘建敏、杨义坛、郑贤跑等参加座谈。

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原标题： 林海涵与县决咨委委员座谈交流

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com