人民网 2026-11-04 10:35:29

走进温州市文成县珊溪镇新建村的正邦织袋加工厂，缝纫机声此起彼伏。缝纫生产线上，熟练工操作机器加工袋身；一旁的手工区里，村民正在进行翻袋、整理、定型等工序。

人民网2026年11月3日报道

走进温州市文成县珊溪镇新建村的正邦织袋加工厂，缝纫机声此起彼伏。缝纫生产线上，熟练工操作机器加工袋身；一旁的手工区里，村民正在进行翻袋、整理、定型等工序。

“这里收入还可以，活好做的时候一天能挣100多元，也有四五十元、七八十元一天的。”联新村村民王美叶说。

对部分年龄较大、不便外出务工的村民来说，共富工坊提供了就近就业的机会。王美叶说：“我们农村年纪大了，外面工厂一般都不收，出不去打工。现在这个工坊办起来，不用干重活，一年下来收入也还可以。”

村民在加工厂工作。朱伟摄

正邦织袋加工厂根据不同群体情况设置岗位。技术熟练的村民可从事缝纫工作，年纪较大、没有相关基础的村民可以承担翻袋等较简单的手工工序。部分工序还可以外发到村民家中完成，目前加工范围已覆盖井源村、新建村、万里村、联新村。

正邦织袋加工厂负责人王文谊介绍，目前工坊有缝纫技术工人100余名，场内从事翻袋等手工活的村民约五六十人，部分翻袋工序还通过外发方式完成。外发从业者以居家中老年妇女及照料孩子的妇女为主。

据了解，工坊主营布料加工业务，目前正在加工的一批订单约10万件。从布料裁片、缝纫成型，到翻袋整理、打包，整条生产流程被拆分为多个工序，便于吸纳不同技能水平的村民参与。

王文谊表示，后续计划继续对接温州龙港、平阳等地企业货源，随着合作厂家增加和设备完善，进一步扩大订单规模，并带动更多本地群众就近就业。

村民在加工厂工作。季向贤摄

该工坊落地后，珊溪镇在工商登记、消防安全等方面提供服务。王文谊说：“镇里给了我们不少帮扶，像工商登记这块都会帮忙代办，消防方面也经常上门来指导我们。”

近年来，珊溪镇持续发展来料加工产业。当地在外务工人员较多，仅在义乌就有1万多人。为拓展来料加工资源，珊溪镇选派干部驻点义乌等地，对接订单和人才，同时盘活村内闲置场地，培育本地加工经纪人，并开通珊溪直达义乌的共富物流专线，逐步形成镇级、村级、家庭三级加工网络。

珊溪镇副镇长兰盈盈介绍，目前全镇已布局45个来料加工点位，带动上千人就业，惠及140余户低收入农户。下一步，当地将继续围绕“159富民倍增计划”，通过拓展订单、完善物流和增加就业岗位等方式，推动来料加工产业持续发展，带动留守群众、低收入群体稳定增收。

来 源：人民网

原标题： 温州文成：发展来料加工带动群众家门口就业

作者 叶厉钦

本文转自：温州新闻网 66wz.com