人民网 2026-11-04 10:33:01

供水关系群众日常生活。近年来，温州市综合行政执法局坚持监管与服务并举，以新建滨海水厂为抓手，完善东部片区供水设施和监管机制，提升城市供水安全保障能力。

人民网2026年11月3日报道

供水关系群众日常生活。近年来，温州市综合行政执法局坚持监管与服务并举，以新建滨海水厂为抓手，完善东部片区供水设施和监管机制，提升城市供水安全保障能力。

滨海水厂一期设计日供水规模20万吨，采用机械混合、折板絮凝、平流沉淀、V型滤池等制水工艺。项目投产后，改善了大罗山以东的滨海、永强等东部片区长期依赖状元水厂，以及单原水管、单清水管的供水格局，推动城市供水环网进一步完善。

在水厂投产和运行过程中，温州市综合行政执法局将监管与技术指导结合起来，持续提供专业服务。滨海水厂副厂长郑敏表示：“他们不是单纯来检查，而是全程跟进指导，帮我们现场解决实际难题，推动内部管理持续规范，稳步提升安全供水能力。”

在滨海水厂，温州市综合行政执法局会同该局公用事业管理中心、温州市龙湾区综合行政执法局，对沉淀池、滤池、送水泵房、中控室、化验室等重点点位开展检查，核查危化品管理、生产调度台账和水质日检记录，并委托第三方机构开展水质检测。

综合行政执法部门工作人员为水厂提供专业指导服务。温州市综合行政执法局供图

按照现行机制，温州市区水厂除每季度开展出厂水、管网水常规水质检测外，每年还组织一次水质全分析检测。同时，当地落实“日检+月检+抽检”三级水质监测机制，对出厂水和管网水开展动态监测。

“我们着力健全供水安全长效机制，搭建‘人防+技防+制度防’三位一体保障体系，常态化开展安全生产技术帮扶，督促供水企业抓实应急演练。”温州市综合行政执法局公用事业管理中心副主任陈婵介绍。

在应急保障方面，温州指导供水企业组建10支专业应急队伍，并常态化开展演练。同时，加快原水水质生物预警系统和物联网监测设施建设，对水厂、泵站、供水管网开展巡检。

结合台风等极端天气防范需要，相关部门还定期检查应急物资数量和保质期，完善极端天气条件下的供水保障和应急处置预案。

温州市综合行政执法局相关负责人表示，将继续开展运行督查、水质抽检和技术帮扶，进一步完善供水安全监管和服务机制，夯实供水安全根基，守护好城市供水生命线。

来 源：人民网

原标题： 浙江温州：监管服务并举 守护城市供水安全

作者 陈浩如

本文转自：温州新闻网 66wz.com