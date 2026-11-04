中国新闻网 2026-11-04 10:35:09

金秋时节，在浙南大山里，锥栗飘香，剥开它色泽金黄的外壳，里面不仅有栗子肉的香甜，更有当地老百姓的甜蜜生活。

中国新闻网2026年11月3日报道

金秋时节，在浙南大山里，锥栗飘香，剥开它色泽金黄的外壳，里面不仅有栗子肉的香甜，更有当地老百姓的甜蜜生活。

近日，“浙里来消费·AI尚新生活”2026金秋消费季启动仪式在浙江省温州市举行。该市鹿城区山福镇的高山锥栗亮相现场，借助省级展销平台拓宽销路。这是当地依托特色农业、红色资源推进农文旅融合的一个缩影。

近日，“浙里来消费·AI尚新生活”2026金秋消费季现场，山福镇锥栗展台。山福镇人民政府 供图

山福镇山地辽阔、气候温润，适宜锥栗种植。当地在西坑、夏嘉两村连片打造千亩锥栗基地，形成浙南规模领先的锥栗种植片区。为提升产业效益，该镇引进通过浙江省审定的锥栗良种“YLZ26号”。该品种稳产高产、适配深加工，同时将采摘周期从处暑拉长至霜降，延长采收窗口期，进一步释放山地种植收益。

“山福锥栗生吃脆甜、熟食粉糯，展会期间已经卖出百余斤，消费者认可度很高。”温州市农好生态食材开发专业合作社理事长徐大华介绍称，与以往本地展销不同，本次金秋消费季汇聚长三角采购商，还有电商团队同步介入，线上传播、线下拓客并行，助力山福锥栗走出本地市场、触网出圈。

不只卖鲜果，山福镇还延伸锥栗产业链条。鹿城区文化特派员、山福镇乡村CEO金智婉依托锥栗资源开发研学产品，开设锥栗科普课堂、林间采摘、现炒体验等沉浸式项目，吸引游客走进栗林体验农耕、品尝秋日风味，把田间资源转化为可参与的乡村文旅产品，推动一产、三产联动，拓宽村民增收渠道。截至目前，锥栗研学项目已接待体验者超1000人次。

日前，山福镇全景。山福镇人民政府 供图

西坑村既是山福锥栗核心产区，也是纸山革命根据地核心区域，素有“浙南革命摇篮”之称。这里曾是红十三军、红军挺进师开展浙南游击斗争的重要阵地，刘英、粟裕等革命先辈在此留下斗争足迹，厚重红色历史，为当地农文旅融合赋予独特底色。

近期，鹿城区山福镇红色乡村振兴试点项目入选2027年度浙江省红色乡村振兴试点。按照规划，山福镇以西坑村为核心，联动潮源、竹源两村统筹建设，重点打造高山锥栗杨梅共富园、生态红鸡养殖园、“红色乡土”研学游线三大板块，串联特色农产品、山林生态与红色文化，建设集红色教育、生态种养、农产品转化于一体的共富样板，推动特色产业与红色文脉相互赋能。

“一颗小小的锥栗，既是走出深山的土特产，也是串联农耕体验、红色记忆的增收载体。”山福镇相关负责人说，下一步当地将持续做强锥栗产业，盘活生态优势和红色资源，把绿水青山转化为富民兴村的收益，走出一条产业兴旺、文化鲜活、百姓富足的乡村发展路子。





来 源：中国新闻网

原标题： （乡村行·看振兴）一颗锥栗串起红绿资源 温州山福绘就农文旅共富图景

作者 张益聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com