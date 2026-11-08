“中国雪乡”加紧筹备迎开园

2026-11-08 11:25
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：杨丽
这是11月7日拍摄的“中国雪乡”景区。近日，位于黑龙江省牡丹江市的“中国雪乡”景区冬季旅游开园各项筹备工作正紧锣密鼓推进中。今年雪乡重点打造全新花灯观赏区，将冰雪风光、东北民俗与彩灯技艺融合呈现。新华社发（孙庭义摄）
这是11月7日拍摄的“中国雪乡”景区。近日，位于黑龙江省牡丹江市的“中国雪乡”景区冬季旅游开园各项筹备工作正紧锣密鼓推进中。今年雪乡重点打造全新花灯观赏区，将冰雪风光、东北民俗与彩灯技艺融合呈现。新华社发（孙庭义摄）
这是11月7日拍摄的“中国雪乡”景区（无人机照片）。近日，位于黑龙江省牡丹江市的“中国雪乡”景区冬季旅游开园各项筹备工作正紧锣密鼓推进中。今年雪乡重点打造全新花灯观赏区，将冰雪风光、东北民俗与彩灯技艺融合呈现。新华社发（孙庭义摄）
11月6日，工作人员在“中国雪乡”景区清理道路两旁的垃圾。近日，位于黑龙江省牡丹江市的“中国雪乡”景区冬季旅游开园各项筹备工作正紧锣密鼓推进中。今年雪乡重点打造全新花灯观赏区，将冰雪风光、东北民俗与彩灯技艺融合呈现。新华社发（孙庭义摄）
11月6日，工作人员在“中国雪乡”景区花灯观赏区作业。近日，位于黑龙江省牡丹江市的“中国雪乡”景区冬季旅游开园各项筹备工作正紧锣密鼓推进中。今年雪乡重点打造全新花灯观赏区，将冰雪风光、东北民俗与彩灯技艺融合呈现。新华社发（孙庭义摄）
11月6日，工作人员在“中国雪乡”景区悬挂红灯笼。近日，位于黑龙江省牡丹江市的“中国雪乡”景区冬季旅游开园各项筹备工作正紧锣密鼓推进中。今年雪乡重点打造全新花灯观赏区，将冰雪风光、东北民俗与彩灯技艺融合呈现。新华社发（孙庭义摄）