400元认领猫咪却被绑定高额分期 经市监部门调解，当事人1300元买断解除协议

温州都市报 2026-11-04 09:18:10

备受关注的“花400元认领猫咪，却被绑定近9000元分期‘债务’”一事有新进展。11月3日，记者从瓯海区市场监督管理局获悉，经进一步协调，消费者娜娜（化名）与涉事商家已达成和解：娜娜向商家支付1300元买断费用，双方解除原《宠物认养用户协议》。

相关链接：刷短视频刷出烦恼！400元买只猫，竟背上近9000元“分期”

温州网讯 备受关注的“花400元认领猫咪，却被绑定近9000元分期‘债务’”一事有新进展。昨日，记者从瓯海区市场监督管理局获悉，经进一步协调，消费者娜娜（化名）与涉事商家已达成和解：娜娜向商家支付1300元买断费用，双方解除原《宠物认养用户协议》。

今年9月，娜娜在短视频平台刷到“几百元带猫回家”的宣传，向店员核实价格得到肯定答复后，前往瓯海区南白象街道万象街的这家宠物店挑选猫咪。到店后，她看中一只金虎斑，店员告知只用缴纳400元认领费，但同时要签署一份《宠物认养用户协议》，用于保障猫咪粮品、用品及配套服务。因娜娜尚未成年，在店员提议下，最终由其身在安徽的姐姐彤彤远程代为签署电子合同。然而，娜娜回家仔细翻看协议才发现，这份所谓认养协议实质为分期合约，约定连续24个月每月支付358元，总金额高达8592元。

事件曝光后，瓯海区市场监督管理局积极介入，组织双方沟通调解，并于11月2日促成和解。娜娜告诉记者，按照和解方案，她需向商户支付1300元一次性买断费用，并协助商户处理一些其他事宜。“1300元买断费里包含了此前已支付的358元宠粮保障计划第一期费用，昨天我用微信转了对方942元。”

娜娜对调解结果表示认可。“折算下来，我一共花1700元买下这只金虎斑，这个价格在我可接受范围内。”她对瓯海区市场监督管理局等部门的帮助表示感谢，同时也提醒其他消费者，遇到类似认养、购宠宣传时，务必仔细核对合同条款，看清权责与付费约定，避免类似纠纷。

来 源：温州都市报

原标题： “400元认领猫咪却被绑定高额分期”后续——经市监部门调解，当事人1300元买断解除协议

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com