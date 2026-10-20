刷短视频刷出烦恼！400元买只猫，竟背上近9000元“分期”

温州都市报 2026-10-20 09:24:57

近日，读者娜娜（化名）拨打新闻热线反映，她在瓯海南白象一家宠物店支付400元“小偿认养费”带回一只宠物猫，事后才知晓，她竟然为此背上了总额近9000元的“分期债务”。这究竟是怎么回事？记者就此跟进了解。

温州网讯 近日，读者娜娜（化名）拨打新闻热线反映，她在瓯海南白象一家宠物店支付400元“小偿认养费”带回一只宠物猫，事后才知晓，她竟然为此背上了总额近9000元的“分期债务”。

这究竟是怎么回事？记者就此跟进了解。

短视频低价引流

消费者决定去宠物店实地看猫

娜娜出生于2010年6月，籍贯安徽，目前在瑞安生活。2026年9月，她在短视频平台刷到一名博主摆摊售卖宠物猫的视频。“视频里的猫咪很可爱，标注价格也不高。”喜爱小动物的娜娜说，猫咪的品相与标价让她动心，随即通过视频主页上的联系方式添加门店工作人员微信咨询。

面对明显低于市场价的猫咪，娜娜一度心存疑虑。她提供的聊天记录显示，她向微信名为“A**的猫”的门店工作人员曾连续发问核实：“视频里588元一只猫是真的吗？是不是宣传噱头？”“为什么你家猫咪售价低于同行，这样经营能盈利吗？”对方回复价格属实，称猫咪为自家繁育，因此定价较低。

娜娜回忆，9月15日店员联系她，告知门店有一只金虎斑猫咪，并发送了多张照片，“小猫咪看起来很讨喜，我便和对方约好第二天到店里看看。”

未成年人无法签约

门店提议找成年亲属签署

9月16日傍晚，娜娜来到位于瓯海区南白象街道万象街的宠物门店。“网上说的价格是488元，现场协商的价格是400元。”娜娜说，到店之后，店员才告诉她，在领取宠物猫前还要签一份协议，即保障宠物猫的食品、用品以及相关服务。“看到要签合同，我和对方说我还未成年，店员告诉我可以找成年家属签。”

“9月15日，妹妹和我说过要买猫。第二天下午她就突然打电话说要我代签合同，我就觉得奇怪，为什么买猫还要签合同。”娜娜的姐姐彤彤（化名，2006年1月出生）说，当时她正在安徽宿州忙着直播。之后，店员通过电话对彤彤说“等你妹妹成年后，可以把合同转给你妹妹”，彤彤便不再深究协议细节。“后来，店员加了我微信，我根据要求发给对方身份证，并按照对方发的二维码，完成线上签约。”

彤彤补充说，在结束与娜娜通话后，宠物店店员又打来电话，“对方说，她会和我妹妹介绍合同内容，我只要保持通话就可以。至于合同内容包括哪些，她们现场讲了哪些，我没有注意。现在想想，当时门店这种要求，应该是在录音录像。”

400元仅为认养费

协议绑定24期近9000元履约款

根据《宠物认养用户协议》，乙方即彤彤有意通过履行“宠粮保障计划”（或称“按月履约计划”）的方式，在甲方（宠物店）平台认养宠物。协议约定，自2026年9月起，每月16日支付履约款358元，共计24期，合计8592元；在乙方付清全部履约款前，宠物所有权归属甲方。协议同时写明，宠物猫约定购买价4688元，宠物交付当日需支付小偿认养费400元。

根据娜娜提供的支付信息，400元小偿认养费和宠粮保障计划第一期358元，均于9月16日下午支付。截至记者发稿，第二期费用已逾期。

时至今日，娜娜十分懊悔。“这哪里是买猫，我觉得自己像是在办理‘贷款分期’。”她坦言自己辍学较早，对这类协议缺乏辨识能力。事发当天，她也是在店员连番劝说下，才稀里糊涂完成操作。“门店打了信息差，一方面我不懂这类消费套路，另一方面姐姐不在现场，没有机会审阅协议全文。回家查阅网络信息后，才发现背上分期债务，而且总额远远超过猫咪的市场价格。”

“关键是，养一只猫咪一个月费用不需要358元，稍微注意下可以控制在200元以内，而且他们平台提供的猫粮等性价比不高。”娜娜表示，此前，她已经找门店协商，希望取消这份协议，但遭到拒绝。“他们要我把猫买下，但可以给予一定优惠。实际算下来，还要给他们3000元左右，这对于我这种没有收入的未成年人而言，实在没有能力承担。”

根据《宠物认养用户协议》，自宠物交付之日起超过30日（720小时），甲方原则上不接受无理由退养。娜娜于2026年9月16日领走宠物猫，距离昨天已经超过30天。

记者走访当事宠物店

双方协商方案分歧较大

10月19日下午，记者来到万象街涉事宠物店。记者表明来意后，店内一名工作人员称老板当日出差不在温州，其为对接娜娜事宜的店员，并就相关情况作出回应。

该店员称，门店主要采用“宠物猫低价带走，吃喝在店内保障”的运营模式，该模式在娜娜认养猫咪前已经告知，同时明确未成年人不能签署协议。“当时她表现出强烈的认养意愿，我们就说，那要找家长或者朋友过来签，等成年之后再转到你自己名下。这个过程我们没有任何强制要求，都是看她自己意愿。之后，她就找了她姐姐，然后签了协议。”

店员称，现场沟通时娜娜自述已经参加工作，具备承担猫咪饲养相关开销的能力。“门店全程录音录像，我们经营是合规的。”

娜娜的宠粮保障计划第二期费用已经逾期，后续如何解决？该店员称，娜娜此前提出买断猫咪，但给出的报价远低于门店成本。“这类猫咪的市场价大几千元，考虑她是未成年人，我们给到优惠价3000多元。但她提出在原来的基础上再给200元，这样的价格在市场上能买到猫吗？”

当记者提出查看现场监控录像时，店员表示自身没有权限。对方提出，后续协商事宜，需要娜娜本人到场，或者相关公职人员在场。

10月19日下午，娜娜告诉记者，在取消协议的前提下，她能接受的买断总价为1300元，即在已经支付400元认养费的基础上，再支付900元。“我咨询过相关博主，这只猫咪当前品相的市场价格大约1300元。我不舍得退养，一方面猫咪已经打完第二针疫苗，另一方面饲养一个月，已经产生感情。”

来 源：温州都市报

原标题： 刷短视频刷出烦恼！400元买只猫，竟背上近9000元“分期”

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com