校方和社会各界爱心守护40小时 苍南二高296名住校生安全撤离

温州都市报 2026-09-04 09:35:00

9月3日下午2时，随着最后一批学生乘坐冲锋舟离开校园，受洪涝积水影响滞留在苍南县第二高级中学（以下简称“苍南二高”）的296名住校生全部安全撤离。

温州网讯 9月3日下午2时，随着最后一批学生乘坐冲锋舟离开校园，受洪涝积水影响滞留在苍南县第二高级中学（以下简称“苍南二高”）的296名住校生全部安全撤离。

当天上午10时许，记者乘冲锋舟进入学校时，校园仍是一座被洪水围困的“孤岛”：浑浊的积水漫过道路，路边灌木几乎全部淹没在水下，教学楼一层已经进水，校园处于停电状态。宿舍门口，学生们正按班级排队等待撤离。

从9月1日晚水位突然上涨，到9月3日下午全部撤出，296名住校生在这座被洪水围困的校园里，安然度过了40个小时。

水位骤涨，296名学生留校避险

9月1日，是苍南二高新学期开学的第一天。晚自习结束后，走读生陆续回家，296名住校生回到了宿舍。当天夜里，受持续强降水影响，校园内开始出现积水。

“晚上10时多以后，水涨得越来越快，差不多每隔半个小时就涨5厘米。”苍南二高负责人李志刚回忆，学校保安不断向他报告水位变化，已经下班回家的他，很快赶回学校。随着积水持续上涨，校外道路逐渐被切断，河水倒灌进校园，住校生和14名教职工被困校内。

是连夜组织学生撤离，还是继续留在宿舍楼？面对迅速变化的水情，学校最终选择了后者。

“我们当时判断，留在学校比把学生放出去更安全。”李志刚说，正值深夜，暴雨仍在持续，积水上涨速度很快，路面情况很难看清，车辆无法通行，水下可能存在垃圾、树杈以及其他障碍物，近300名学生冒雨摸黑转移，本身就有不小的安全风险。

与此同时，苍南多地发生内涝，救援力量和船只都十分紧张。“周边还有老旧小区，一些老人需要转移。相比之下，我们的宿舍楼比较坚固，学生留在学校更稳妥。”李志刚说。

第一个晚上，李志刚和留守学校的教职工几乎一夜没有合眼。第二个晚上，他们大多也只睡了两三个小时。李志刚说：“时不时要去查看一下，水位有没有继续上涨，学生状态如何，有没有睡着。”

9月3日一早，更多学校行政人员划着小船进入校园，此后又有多名班主任搭乘冲锋舟赶来，投入学生安抚、秩序维护及撤离引导工作。

多方接力，打通物资配送“最后一公里”

人留下来了，300余名师生的吃饭问题随即摆在眼前。

9月2日早晨，外部物资一时无法进入校园。李志刚先联系学校超市老板拿到钥匙，把超市内储存的牛奶、面包、矿泉水等食品取出来，优先保障学生早餐。

当天上午，苍南县教育局协调多方力量向受困学校运送生活物资。与部分学校可以通过大型无人机直接投送不同，苍南二高周边因停电等原因导致通信基站信号不稳定，无人机无法完成投送，物资只能依靠船只运入。

然而，冲锋舟也无法直接抵达学校。李志刚说，当时从外围向学校运送物资，需要先走一段水路，到了灵溪镇的环城南路，中间有约200米道路地势较高，没有被积水完全淹没，船只无法通过。盒饭、八宝粥、矿泉水等物资只能一件件卸下来，由人力搬过这段陆路，再装上另一艘小船，继续运进校园。

整条运输线路约2公里，因为途中需要换船、装卸，使用手划船，往返一趟至少需要两个小时。

“这么多物资，光靠学校教职工肯定来不及。”李志刚说，得知学校情况后，有家长划着自家的皮划艇赶来帮忙，还有家长主动帮忙搬运物资。附近群众看到老师、家长正在搬运给学生的食品和饮用水，也陆续加入进来。人数最多的时候，有二三十名家长和热心群众一起接力，把一批批物资从船上卸下、搬过陆路，再装上另一条船。

就这样，一条由救援人员、教职工、家长和附近群众临时组成的运输线，一点点打通了通往学校的“最后一公里”。随后，盒饭、八宝粥、矿泉水及应急灯、充电宝等物资陆续运入校园，解决了“孤岛”上的燃眉之急。

积水未退，300余名师生分批有序撤离

到了9月3日上午，校园里的积水仍没有退去。记者在现场看到，一楼大面积被淹，部分区域积水已接近成人身高，学校仍处于停电状态。

随着留校时间不断延长，学生的生活保障压力也在增加。李志刚说，经过上级部门研判，在外部转移条件逐步具备后，继续让大量学生留在积水、停电的校园内已不再适宜，决定组织学生全部撤离。

当天中午，驰援当地的武警官兵驾驶冲锋舟进入校园。学生在老师引导下，按照班级依次从宿舍下楼、登上冲锋舟，分批撤离校园。到达陆路后，学生再换乘大巴，统一前往苍南中学安置点。与此同时，学校也通知家长前往苍南中学，有序接回孩子。

等待撤离时，高一（3）班学生许振泽告诉记者，这场突如其来的洪涝虽然让大家滞留校园，但这两天老师始终陪在身边，让他觉得很安心。在老师帮助下，他也及时与父母取得了联系，让他们放下心来。

面对停电、炎热等不便，他显得很平静，“天灾虽难料，但眼前的困难都是暂时的，我们完全有信心克服。”

当天下午2时，最后一批学生和教职工安全撤出校园。此时，校园里的积水尚未退去，这场持续40个小时的校园避险，也随着学生全部平安撤离告一段落。

来 源：温州都市报

原标题： 校方和社会各界爱心守护40小时 苍南二高296名住校生昨安全撤离

记者 谢树华 黄梦思/文 王诚/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com