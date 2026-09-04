温州晚报 2026-09-04 09:18:36

近日，文成大峃镇花横村的322国道（花横段）出现神奇一幕：一根高十多米的毛竹，竟如杂技演员搬稳稳地“站”在了横跨道路的低压电杆拉线上，悬空摇曳。

温州网讯 近日，文成大峃镇花横村的322国道（花横段）出现神奇一幕：一根高十多米的毛竹，竟如杂技演员搬稳稳地“站”在了横跨道路的低压电杆拉线上，悬空摇曳。

9月2日16时20分，一位路过的村民发现这一奇观后，迅速掏出手机拍了下来。这根青翠完整的毛竹垂直“站立”在电杆拉线上，迎风飘扬却不倒，令人匪夷所思。细看之下，它的立足点，是连接低压电杆与山体地锚、横跨道路的一条钢丝拉线。竹梢在细雨中轻颤，根系裹挟着沉重的泥球，仿佛被无形之手“栽种”在了纤细的钢丝之上，稳稳当当。

国网文成县供电公司大峃供电所供电服务班班长林杰接到村民电话，以及看了村民传来的照片后，也是难以置信。“干了七八年电力抢修，这还真是头回见。”林杰说。

这段“毛竹空中耍杂技”的视频上传网络后，顿时惊到了众多网友，“太神奇了，竹子成精了？”“《走近科学》都能拍好几集了！”“这概率比中彩票还难吧”……

先不说这根毛竹是如何“走钢丝”，怎么飞上去也很是令人好奇。

文成大峃镇花横村党总支副书记王文飞向记者揭露了答案。连日来的持续强降雨导致文成多地山体土壤含水饱和，地质灾害风险陡增。9月2日16时左右，村干部接到险情报告：花横村322国道一侧山体突发塌方滑坡，大量泥石裹挟着竹子倾泻而下，瞬间将道路堵塞。

“我们到达此处时，现场已有交警管控，道路堵塞，目睹了那根竹子悬在空中的神奇一幕。”王文飞说，事后村干部在附近走访，找到了好几名目击竹子如何“飞升”的村民。

根据村民转述，那根关键的钢丝拉线，一端固定在山坡上的地锚，另一端则连接着路旁居民区附近的电杆。当时在山体塌方的瞬间，先是几块石头滚落，紧接着一棵毛栗子树倒下来，随后这株竹子被滑坡的山体裹挟冲下，鬼使神差地顺着倾斜的拉线，像走钢丝一样“滑”到了拉线中央的“平衡点”上，成就了这一奇观。

悬空的竹子不仅是奇观，更是悬在路人和电网头上的安全隐患。大峃供电所紧急调度高空作业车来到现场处置。抢修团队制订了“空中手术”方案：利用登高车升至半空，先用绳索将毛竹中上部牢牢捆绑固定；地面人员紧拽绳索另一端，形成稳固的“保险绳”，防止切割时竹体失控飞弹的危险。随后，高空作业平台上的抢修人员，手持油锯，从纤细的竹梢开始，小心翼翼地向粗壮的根部，实施分段切割，最后，再铲开根部裹挟的淤泥，把竹根完整清理出来。

来 源：温州晚报

原标题： 文成山村出现神奇一幕 飞天毛竹“走钢丝”

记者 陈怡 受访单位供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com