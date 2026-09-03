温州日报 2026-09-03 08:52:51

“还好听指挥撤得快，不然连命都没了！”9月2日下午，青文高速1标段的工人们围坐在文成县玉壶小学避灾安置点内，你一言我一语，语气里带着几分后怕。

温州网讯 “还好听指挥撤得快，不然连命都没了！”9月2日下午，青文高速1标段的工人们围坐在文成县玉壶小学避灾安置点内，你一言我一语，语气里带着几分后怕。

当天15时许，位于玉壶镇炭场自然村的青文高速1标段项目部的40间活动板房被突发山洪冲毁，山洪裹挟泥沙席卷而来，被冲毁的临时驻点内搭有28间住宿用房和12间实验室，一旁老文青公路边坡同时发生滑塌。万幸！这里的60名施工人员已于当天凌晨1点左右全部提前撤离，无人伤亡。

暴雨持续倾泻，雨势一浪高过一浪。更令人揪心的是，在过去50天内，已经有三个台风正面袭击温州，罕见暴雨又无缝衔接，降水落区与前期降水落区高度重叠，土壤含水量饱和，防御形势异常严峻。

这场“抢跑”始于9月1日。9月1日上午，市交通运输局紧急召开全市交通建设工程防汛工作紧急会议，严格落实市委、市政府决策部署，迅速启动温州交通防汛防台“1433”指挥体系。当天19时，温州启动Ⅱ级防汛应急响应。市交通运输局紧急部署，要求全市62个在建交通工程项目全部停工。“我们实行网格化管理，设包保责任人和吹哨人，指令下达后15分钟内必须到一线。”青文高速1标段项目部安全负责人杨虎说。

9月1日22时30分，按照防汛防台工作部署，玉壶镇村干部针对文青高速项目一标段开展隐患巡查，排查发现东樟村炭场小流域山洪风险突出，于是马上与青文高速项目部取得联系，一同对60名人员和附近小区的28名群众实施紧急转移避险，并对转移人员进行妥善安置。

“经历过三次台风考验以及此前多次以短临强降雨为场景的演练，工人们对快速转移已形成‘肌肉记忆’，转移过程也十分配合。”杨虎说。

9月2日上午，市交通运输局督导组分4组深入降雨量较大的南部在建项目一线，聚焦高边坡、施工驻地等风险点位现场督导，帮助协调解决实际困难。

当天，玉壶镇村干部同步对邻近小区少数居民进行扩大转移，并对转移人员进行妥善安置。“下午四点左右，我们绕道去巡查了一遍，看到现场的情形，腿都软了。”玉壶镇副镇长夏景鑫说，原先整齐划一的几排活动板房，已经全部被夷为平地。

对于这次有惊无险的结果，杨虎深有感触地说：“自然灾害往往不按常理出牌，此次能够化险为夷，得益于科学研判、提前调度，更离不开施工人员听令而行、果断撤离。”

目前，青文高速累计转移599人，全市在建交通工程项目累计完成转移3161人。

来 源：温州日报

原标题： 文成突发山洪瞬间摧毁40间板房 60名施工人员“听指挥”躲过一劫

记者 刘欣瑜 徐再杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com