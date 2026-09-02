潮新闻 2026-09-02 09:17:29

9月1日14时26分，瑞安市气象台将暴雨橙色预警升级为暴雨红色预警。当天，瑞安城区多地积水迅猛上涨，周边低洼地带积水严重。路面严重积水导致车辆涉水缓行、道路拥堵，部分非机动车浸泡水中，不少市民卷起裤脚、光脚蹚水通行。险情来袭，防汛排涝工作迅速启动。

9月1日14时26分，瑞安市气象台将暴雨橙色预警升级为暴雨红色预警。当天，受偏东气流带来的强降雨影响，瑞安城区多地积水迅猛上涨，周边低洼地带积水严重。路面严重积水导致车辆涉水缓行、道路拥堵，部分非机动车浸泡水中，不少市民卷起裤脚、光脚蹚水通行，城区出行受阻、内涝情况严峻。

险情来袭，防汛排涝工作迅速启动。瑞安市公用事业管理中心全员到岗就位，首批人员第一时间进驻瑞安市污水监管调度中心，工作人员紧盯大屏，实时研判全市55处积水点位积水情况。其余人员分批次奔赴各内涝现场巡查及指挥排涝作业。

瑞安融媒体中心供图

“暴雨预警从橙色直接升级为红色，我们立刻对全城积水点位开展全面排查，发现体育东路、周松北路、毓蒙路毓蒙中学片区内涝最为严重。”瑞安市公用事业管理中心副主任魏智慧介绍，针对重点区域严峻险情，中心迅速应急处置，紧急调配“龙吸水”大型排水抢险车投入重点路段排涝攻坚。

“龙吸水”作为高效排涝重器，作业条件要求较高，需临近河道、具备完善排水管网方可作业。抢险人员冒雨徒步反复踏勘、多方筛选，最终在瑞安游泳馆附近敲定合适作业点位。

雨幕之中，“龙吸水”设备全速轰鸣运转，排水管持续作业，裹挟泥沙的浑浊水流源源不断排入河道，高效抽排路面积水。现场抢险人员身披雨衣坚守岗位，做好路面警戒、秩序维护及安全值守工作。该设备每小时可排水3000立方米，大幅提升重点区域排涝效率。

“当下河流水位已偏高，若雨水持续、河水继续抬升，将出现水位顶托现象，会直接降低排水设备作业效率，给排涝工作带来不小压力。”魏智慧说，全体抢险队伍抢抓降雨间歇，争分夺秒，全力抽排积水，最大限度降低暴雨内涝对市民出行和城市运行的影响。

瑞安融媒体中心供图

另悉，目前瑞安已出动排水排涝应急抢险组43组共141人，启用“龙吸水”、子母车、厢式泵车，对周松路片区、市人民医院瑞祥院区路口、毓蒙中学门口、滨江大道等处采取强排措施。瑞安全市累计投入各类排水抢险车辆68台，移动排涝能力达到每小时2.82万立方米；同步启动泵站调度，开启雨水强排泵站和排口，整体排涝能力达到每小时5900立方米。截止17时，瑞安滨江大道西段已无大面积积水。受河道水位影响，且瞬时雨量大，周松路、高速口区域积水仍在全力处置中。

瑞安市气象部门监测，截至16时许，近12小时全市面雨量达88.3毫米，同步发布大风黄色预警。气象预报显示，当天下午至次日我市仍有大到暴雨、局部大暴雨，后天维持中到大雨天气，降雨过程持续，防汛排涝压力依旧较大。

在此，有关部门提醒瑞安广大市民，持续暴雨期间尽量减少外出，切勿贸然涉水通行积水路段，远离河道、电力设施等危险区域。如遇积水围困险情，及时拨打求助电话，做好自我防护，安全应对持续强降雨天气。

来 源：潮新闻

原标题： “龙吸水”上阵！瑞安争分夺秒抢排城区积水

通讯员 孙伟芳 白雷 记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com