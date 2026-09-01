温州日报 2026-09-01 08:18:00

今天，全市中小学正式开学。今年，不少学校将国防教育作为“开学第一课”，旨在厚植青少年家国情怀。

昨天，温州市第二实验中学新生在校内合影。记者 郑鹏 摄

温州网讯 今天，全市中小学正式开学。在这之前，市区部分学校已陆续迎来新生报到，各校以丰富多彩的活动迎接新学期。今年，不少学校将国防教育作为“开学第一课”，旨在厚植青少年家国情怀。

今年温州教育基础设施建设迎来新一轮全面提速。目前，全市已实施新改扩建中小学项目92个，秋季投用项目25个，新增学位1.52万个。其中，温州市绣山中学改扩建工程备受关注。该校新校园在原址重建，占地面积63.67亩，总建筑面积69387平方米，办学规模达42个班级。

昨天，记者来到绣山中学新校园。新校园内，开放式图书馆、天文环顶、怀旧亭、多功能厅、地下室接送导台等设施一应俱全，一名新生竖起大拇指对记者说“学校建设得像花园一样，我们可以在这里读书、奔跑、慢慢长大”。今年，该校共招收400余名新生，较去年增加近100人。学校党总支书记周琦表示，今年是绣山中学重返惠民路校园的新起点，“从教31年，听过无数次‘老师好’，但今天在惠民路866号听到的这一声，不一样，我们‘回家’了”。

2023年，绣山中学改扩建工程启动，开启借校舍办学。“我们一直都盼着搬回新校园。”八（2）班女生陈梓桐说，她和同学都很关注新校园的建设，经常会讨论，家长们也是一样，每每路过都会“直播”施工进展。

绣山中学精心设计了迎新流程，通过任务打卡的形式，让学生沿地图路线打卡图书馆、下沉广场、800人多功能厅、天文环顶、怀旧亭、电视台、操场等点位，以尽快熟悉新校园。同时，学校还给各个级段的孩子都准备了开学大礼包，包括一枚“锚定时光印记”的冰箱贴，一张“寄望未来”的明信片，一支“书写未来”的水笔，一袋“旺气满满”的旺旺雪饼等。

“我们将把国防教育作为七年级新生的入学第一课。”周琦说，国防教育既是意志的磨砺，也是家国情怀的熏陶，“小学迈入初中，正是品格塑造的关键阶段，希望同学们在训练中学会自律与担当，扣好初中成长的第一粒扣子”。

记者注意到，国防教育已成为我市中小学开学教育的重要内容，温州中学、温州市实验中学、温州市籀园小学等学校也将通过专题讲座、军事训练等形式，帮助学生锤炼意志、增强国防意识。

来 源：温州日报

原标题： 全市中小学今天正式开学 “第一课”聚焦国防教育

记者 曾云毕

本文转自：温州新闻网 66wz.com