潮玩托起“印刷城”，老产业如何跑赢新赛道？

潮新闻 2026-08-31 09:50:00

8月30日，“JOYOUTH九九又”浙南首店在龙港试营业。这家在上海、广州、杭州等一线城市布局的头部潮玩品牌，将目光瞄准了浙南小城。这不是下沉，而是回归。

8月30日，“JOYOUTH九九又”浙南首店在龙港试营业。

这家在上海、广州、杭州等一线城市布局的头部潮玩品牌，将目光瞄准了浙南小城。这不是下沉，而是回归。

“JOYOUTH九九又”浙南首店效果图。受访者供图

随着Hitcard、九分半、Joytop悦木等潮玩头部企业落地，“中国印刷城”正批量产出Z世代的“情绪价值”。印刷车间里传送的不再只是酒盒包装，还有新潮的吧唧徽章、卡牌、亚克力立牌。

爱潮玩，来龙港。从“印刷城”到“潮玩城”，龙港是如何让一个老产业跑赢新赛道的？

龙港城市形象。龙港市融媒体中心供图

一次谈话促成的回归之旅

“民区，你深耕文创行业多年，最懂得如何将一张纸打造成一个IP，把一本图册做成一个品牌。”

去年5月，Joytop悦木品牌创始人陈民区坐在杭州的办公室里，对面是专程从龙港赶来的现任市委书记、时任市长林海涵。彼时，Joytop悦木已经是文创行业头部企业，产品卖到全球20多个国家和地区的100多座城市。

陈民区是土生土长的龙港人，长年在外打拼。2002年，他从视觉设计起步，2014年创立Joytop悦木。2024年创立“JOYOUTH九九又”品牌，正式切入潮玩赛道。目前品牌已与《家庭教师》《罗小黑》《EVA》等数十个热门IP合作。

“JOYOUTH九九又”品牌二次元衍生周边。孙坤 摄

林海涵是来招商引资的。但30分钟的谈话里，他没有列优惠政策，而是着眼长远，和陈民区深度探讨文创、动漫产业落地龙港的广阔发展前景。

龙港印刷产业优势明显。“逛市场就好比逛菜场，需要什么料，逛一圈保准能找到，第二天就送到厂里了。”陈民区算了一笔账，生产同类型吧唧徽章，龙港的总成本比东莞便宜三分之一，交货周期压缩了近一半。

说起这一点，动漫衍生品公司九分半负责人黄秀珍感受很深刻。2021年，在龙港籍创始人黄光晟的带领下，创立于上海的九分半回归龙港，借助产业链优势实现了产值连年翻番。她讲了一个“500万元急单”的故事：“那次是快过年了，一没场地、二没人手。三四天的时间，我既租到了临时厂房又摇到100多号工人，两个月就把货交了。”

龙港九分半（浙江）印刷有限公司。受访者供图

新兴潮玩公司有创意、有品牌，却缺乏大规模制造能力。龙港传统印刷企业习惯了接单生产，却对IP运营和原创设计感到陌生。新旧动能完美结合所爆发的想象空间，最终打动陈民区落子龙港。

去年，Joytop悦木在龙港成立浙江奇境魔方动漫有限公司，落地年产1500 万套二次元智能产品生产基地项目。今年3月，该生产基地正式开工，将实现毛绒、手办生产线回迁。

“谷力全开”，底气何来

Joytop悦木并非首家落地龙港的潮玩品牌。截至去年年底，龙港文创企业突破了1000家，其中产值超亿元的超过9家。

在龙港市印刷包装行业协会秘书长梁孝克看来，龙港印刷产业能从传统赛道的“内卷”向潮玩新赛道转型，关键在于一次高瞻远瞩的决定。

2020年初，龙港推出印刷包装产业重塑计划：先后投用10余个产业园，推动超千家印刷包装企业“出城入园”。同时，推进印刷标准化与技术改造，累计参与制定印刷相关标准共计65项，投入技改资金13.7亿元。“原来印刷机长调色靠肉眼，现在拿数据说话。”龙港一印刷企业负责人说。

龙港城市雕塑“龙腾之印”。龙港市融媒体中心供图

一方面抓技术，另一方面抢赛道。龙港是温州首个将“谷子经济”纳入产业政策重点培育的县市，出台了《“爱潮玩来龙港”三年行动计划》，在平台引育、供应链整合、人才引进及跨境服务等多个领域提供精准扶持。奇境魔方从洽谈到项目落地，前后不到3个月时间。

头部潮玩企业不断向龙港集聚，羽多益智玩具、新振印刷、华旭实业等本土印刷企业也在积极转型。比如，一家曾经为高端白酒做酒盒的企业，白酒行业下行后，正好将闲置产能平移到了“谷子”生产上。“都要用到UV烫金、凹凸、丝印等工艺，异曲同工。”梁孝克说，龙港上世纪90年代就有企业做纹身贴纸、明星照片、金卡，正因龙港印刷产业有做“谷子”的基因，转向谷子赛道并非跨界，而是技术能力向高附加值领域的延伸。

他展示了一张卡牌：转动角度，黑白色刚褪去，红与金浮上来，再转，蓝紫色铺满卡面。一张巴掌大的卡片，折射的是龙港40余年印刷产业的积累。

抱团，面向未来的产业路径

千亿级的“谷子经济”风口已经打开。艾媒咨询数据显示，2025年中国“谷子经济”市场规模达2021亿元，预计2029年将增至3089亿元。

“爱潮玩，来龙港”，这不是一句口号，而是这座年轻城市面向未来的战略选择。“我们一定要有突围。”龙港市委常委、宣传统战部部长夏天舒斩钉截铁。

新旧动能抱团，成为突围的重要路径之一。今年4月，龙港市文化产业促进会成立，95家企业加入，陈民区当选首任会长。筹备期间，多家企业“抱团”拿IP，一起拿下了《小城大事》周边授权，文创产品超百款。在2.5万平方米的印艺小镇客厅，目前已引入中国美术学院龙港研究院和版权服务中心，IP授权库初建，涵盖影视、动漫等八大类1000余个IP。占地280亩的潮玩文创产业园也在建设中。

电视剧《小城大事》周边文创产品。孙坤 摄

IP意识在这块土地上茁壮成长。“对标泡泡玛特，潮玩绝非简单印图案，而是一套集IP孵化、内容运营、产品落地、用户经营于一体的完整产业体系。”在陈民区看来，落地龙港的意义，在于以工业化体系赋能艺术家创意。

中国美术学院龙港研究院常务副院长徐百鸣认为，产业聚人，美育留人，潮玩打开的是人才与城市双向奔赴的通道。他建议，龙港借鉴国际知名IP全生命周期管理与情感价值挖掘经验，推动产业从"野蛮生长"迈向"精品化、规范化、长效化"。接下来，研究院将深度参与，让国美资源直抵制造一线，为"中国印刷城"的转身沉淀"美美与共"的城市美学底色。

从传统代工到IP打造，龙港仍有很长的路要走。“我们仍有提升空间。”陈民区的期待，不仅是对自己，也是对龙港整个印刷产业的期待。当“JOYOUTH九九又”浙南首店个性鲜明的门头亮起时，走进店里的可能是穿着洛丽塔裙的二次元少女，也可能是附近印刷厂下班来“取经”的老师傅。

来 源：潮新闻

原标题： 潮玩托起“印刷城”，老产业如何跑赢新赛道？

记者 甘凌峰 孙坤

本文转自：温州新闻网 66wz.com