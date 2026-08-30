学习强国温州学习平台 2026-08-30 15:46:55

近日，由温州开放大学、温州职业技术大学师生组建的石小斛青年社科志愿服务队第七次深入乐清大荆閤口村，联合村企雁仙斛开启助企直播活动，将前期数字助农培训的成果转化为实实在在的线上销量，为本土石斛产品拓宽市场销路。

近日，由温州开放大学、温州职业技术大学师生组建的石小斛青年社科志愿服务队第七次深入乐清大荆閤口村，联合村企雁仙斛开启助企直播活动，将前期数字助农培训的成果转化为实实在在的线上销量，为本土石斛产品拓宽市场销路。

石小斛青年社科志愿服务项目是第二届“浙哲共富行·青年社科志愿惠民兴村”活动入围项目之一，自今年4月项目启动以来，石小斛社科志愿服务队先后七次来到省重点村閤口村，坚持问题导向，围绕产业发展痛点开展一揽子社科青年志愿服务。

校企直播活动

深入一线调研，把脉乡村产业现实痛点

閤口村是乐清大荆镇省级重点村，也是当地“斛光山色”片区组团发展核心村，石斛产业基础扎实。项目启动后，石小斛志愿服务队两次进村走访，实地踏勘石斛交易市场、网红堤坝、村内闲置地块，与村“两委”、种植户、本土企业座谈交流。调研发现，当地虽产业兴旺，但仍存在不少发展痛点：村民多从事石斛初级加工，难以共享产业增值收益；数字化电商实操能力不足；网红堤坝客流巨大却缺少转化渠道，文旅人气难以赋能产业等等。结合一线调研，团队梳理出村发展五大短板，确立从规划到融合、提质、赋能，再到传播的全链条服务思路，为校地协同服务找准方向。

数智技能下沉，培育本土电商人才

针对村民数字技能薄弱的短板，服务队师生成员先后4次进村开设石斛主题实操课堂。摒弃枯燥理论灌输，以手把手实操教学的方式，讲授新媒体内容策划、AI宣传素材制作、直播流程运营等实用课程，周边村落不少从业者也慕名前来学习。团队重点挖掘培育本土电商人才，8月14日的助企直播，正是系列培训之后的实战落地，一小时的专场直播累计流量超8400人次，销售额近3000元，实现课堂教学与市场实践无缝衔接，为当地石斛产业数字化转型积累宝贵实战经验。

数智教学进村

聚焦村企联建，探索互利共赢协作模式

立足閤口村集体以土地出让引进企业、无股权绑定的客观现状，服务队编制《閤口村村企合作管理方案》。在尊重现有产权格局的前提下，提出“服务换资源、资源换收益”合作思路，搭建起村企合作框架。从产品供销、电商共建、流量共享、用工对接、物业服务五个维度，拓宽村集体多元增收路径。

打造本土IP，厚植石斛乡土文化内涵

为进一步擦亮閤口村石斛特色名片，服务队围绕本土文化内核系统构建村庄品牌形象。团队立足当地石斛产业底蕴，开展村庄LOGO、石斛主题村礼及文创产品的构思打磨；特邀温州女书法家张海晓题写村名书法，为村庄增添独有的人文标识；设计两款“石小斛”卡通IP形象，丰富项目对外传播载体；摄制5集雁荡山铁皮石斛科普系列视频，用影像生动讲述乐清铁皮石斛的种植和产业故事。随着村内石斛交易市场正式投用，实体产业与文化宣传将双向赋能，不断提升閤口石斛的辨识度与对外影响力。

文创群像图

下一步，石小斛社科志愿服务队将系统梳理调研与实践成果，持续跟进各项规划方案落地，深化校-村-企多方联动，以青年社科志愿力量，推动閤口村把石斛产业优势切实转化为村集体增收、村民共同富裕的现实成果。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 石小斛青年社科志愿服务队：智绘閤口的“斛光山色”

作者：章青青

本文转自：温州新闻网 66wz.com