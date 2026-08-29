温州园博园恢复开园
温州园博会官微 2026-08-29 09:40:56
根据温州市防台风应急响应调整通知，温州园博园将于2026年8月29日（星期六）下午4:00恢复对外开放。
尊敬的市民和游客朋友：
根据温州市防台风应急响应调整通知，温州园博园将于2026年8月29日（星期六）下午4:00恢复对外开放。届时，园区内观光车、游船、展陈等项目及各类商户门店（具体以实际运营为准）将同步恢复正常服务。
目前，园内局部区域尚有部分清理作业仍在收尾中，由此可能给您的游园带来些许不便，请广大市民游客予以理解和支持。温馨提示：雨后部分区域路面湿滑，游览途中请注意脚下安全，远离临水及陡坡区域。
如需咨询帮助，请拨打咨询电话：0577-88850888。
温州园博园建设发展有限公司
2026年8月29日
来 源：温州园博会官微
原标题： 温州园博园恢复开园
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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