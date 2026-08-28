温州晚报 2026-08-28 09:59:00

“台风快来了，抓紧撤离！”昨天上午，一架无人机沿着乐清南塘海堤巡航，向还在赶海的群众“空中喊话”，提醒他们立即转移至安全区域。

无人机“喊话”

温州网讯 “台风快来了，抓紧撤离！”昨天上午，一架无人机沿着乐清南塘海堤巡航，向还在赶海的群众“空中喊话”，提醒他们立即转移至安全区域。

南塘镇海堤沿线滩涂开阔，散落多处养殖塘。尽管台风预警早已发布，仍有一些人放松警惕，冒险下到滩涂赶海、开展养殖作业。

当天上午8时许，镇工作人员开展海堤隐患巡查，发现滩涂有群众滞留，当即启用无人机开展“空中喊话”，劝导身处危险地带的群众尽快撤离上岸。“上午天气晴朗，虽然台风逐渐逼近，但还是有人对风险不够重视。”工作人员称，到了下午3时左右，海面风力骤然增强，在海边逗留存在安全隐患。

工作人员介绍，这台大疆M4T无人机于去年购置，原本用于森林消防巡山，这次是它首次投入台风防御劝返工作，该机可在7级大风下完成巡航任务。面对绵长海堤和居住分散的村落，无人机作为地面巡查的有力补充，填补滩涂、偏僻角落的预警盲区，为沿海群众筑牢一道安全防线。

来 源：温州晚报

原标题： 抓紧撤离！ 无人机 “空中喊话”

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com