台风黄色预警信号！温州各地抢抓窗口期筑牢安全屏障

温州日报 2026-08-27 08:14:45

面对今年第18号台风“沙德尔”格外复杂严峻的防台防汛形势，我市各地抢抓台风来袭前的窗口期，全面进入战斗状态，从严从细落实各项防御措施，坚决筑牢防御台风的安全屏障。

市政人员在市区雪山路徒手清理排水管内的树根、树叶及垃圾，提前防范老街区路面积水问题。蒋文广 摄

温州网讯 昨天，我市发布台风警报、风暴潮蓝色警报、海浪橙色警报，将台风蓝色预警信号升级为台风黄色预警信号，提升防台风应急响应为二级。

面对今年第18号台风“沙德尔”格外复杂严峻的防台防汛形势，我市各地抢抓台风来袭前的窗口期，全面进入战斗状态，从严从细落实各项防御措施，坚决筑牢防御台风的安全屏障。

落实渔船回港避风 全力保障海上安全

我市沿海地区第一时间启动防台应急预案，有序组织渔船落实回港避风管控措施，切实守护渔民群众生命财产安全。

在洞头区东沙渔港内，归港渔船整齐停靠、排布规整，船只通过多重缆绳相互加固连接，船身锚绳牢牢固定在港区锚位上。渔政工作人员登船开展安全排查，重点核查缆绳紧固、锚链固定、消防救生器材、船舱密闭、船只停靠间距等情况。提醒渔民切勿滞留船上、冒险出海。目前，该区495艘在册渔船已全部完成避风管控措施。其中区内避风469艘，主要集中在东沙渔港、鹿西渔港等港口；区外避风25艘，均落实“定人联船”跟踪管理；另有1艘在港外安全水域锚泊。

苍南县889艘渔船全部归港避风，其中339艘在福建省宁德市八尺门、前岐等浙闽交界海域的避风锚地锚泊。这些渔船来自苍南霞关、马站、赤溪等乡镇，涵盖加工渔船与捕捞渔船。在八尺门避风锚地，省海洋与渔业执法总队苍南县大队四中队执法人员登上一艘艘渔船，逐船检查锚泊间距、锚绳加固情况，以及北斗系统通信情况。除现场巡查，该县渔业指挥中心通过船舶定位系统，对在外锚泊的渔船实行24小时动态监管，如果发现有船只走锚，将第一时间出动小艇协助处置，全力保障海上安全。

景区关停游客疏散 交通排查处置险情

针对景区、公路等重点部位，我市各地相继临时关停景区、疏散游客，并紧盯全面排查整治风险隐患，从严从实落细各项防御举措。

泰顺县对道路交通启动风险隐患排查和应急抢险处置。其中，省道S220南浦溪路段发生山体塌方、泥石阻断路面后，该县第一时间调度抢险队伍、工程机械赶赴现场，对中断路段实施临时交通管制，安排人员现场值守监测边坡动态。调配挖掘机、装载机对路面堆积的泥沙、碎石、断枝开展清运，同步疏通堵塞涵洞、边沟。截至昨晚，本轮降雨导致该县出现8处公路塌方，经过冒雨连续奋战，县域交通主干线通行功能基本恢复，各点位正逐点落实管控处置，同步推动巡查排查向全域铺开。

指导农业科学防台 落实落细减灾措施

我市各地迅速组织党员干部、农技人员下沉一线，开展农业指导工作，逐项落实落细农业防灾减灾措施，助力农户科学应对台风。

永嘉县聚焦农业生产关键环节和窗口期，指导农户分类施策，疏通沟渠、加固田埂，防止排水不畅导致长期受淹减产。在乌牛街道金合村，种粮大户在农技人员的指导下开展了清理沟渠工作，解决田间沟渠淤塞和断头渠等问题。在田头，农技人员还细致地向种植户讲解了台风前后农作物管护要点，及时向农户推送气象预警和农事防护技术信息，全力守护农业生产安全。

文成县基层干部主动下沉一线，协助蜂农加固蜂箱设施，全力守护特色农业收成。在西坑畲族镇西坑民族村仙花谷中蜂养殖基地，眼下距离秋蜜采收仅剩约一个月，如果台风导致蜂箱倒伏、蜂群受损，不仅直接造成秋蜜减产，还会干扰蜂群越冬以及来年春繁。为此，基层干部第一时间逐户走访各养殖主体，上门开展帮扶指导。基地内，干部们和蜂农并肩忙碌，搬来石块逐一压实蜂箱箱盖，缓解蜂农人手不足的压力。提醒蜂农密切关注天气预警，提前做好应急准备，赶在风雨来临前把各项防护措施落细落实。

备足物资强化演练 聚焦城市开展排查

在应急物资准备和城市防台防涝方面，我市各地抢抓台风来临前的窗口期，全力做好各项工作，筑牢城市安全防线。

鹿城区全面排查设备隐患、调试设施性能、盘点应急物资。在五马街道乘凉桥社区，工作人员模拟人员落水救援场景开展实操演练，重点检查排水泵运转是否正常，并组织现场操作培训，确保全体工作人员都要熟练掌握抽水泵、发电机的操作方法。目前，该区已备足喇叭、应急灯、防雨护具、救生衣、凉席、行军床等物资，并强化应急救援准备，前置布防抢险力量，确保关键时刻拉得起、冲得上、打得赢。

龙湾区聚焦高空坠物、低洼易涝等风险点开展拉网式排查。该区综合行政执法局永兴执法中队对永康家园沿街门店店招标牌、户外广告逐一排查，督促商户整改松动、破损设施；深入五溪村冷库周边，排查临时构筑物、杂物堆积、排水不畅等问题。天河执法中队对空置废弃且存在坠落风险的广告牌组织拆除并设置警戒线；提醒商户收起遮阳伞、花盆等易坠物品。该区还依托智慧城管平台，受理办结道路积水、排水管堵塞、树木倒伏等案件，对安全隐患件实行快速流转、专人催办、精准派单。

（记者 张睿 陈圆圆 包蓉蓉 徐龙飞 林思思 通讯员 戴文琦 陈小雁 沈灿辉 潘道阳 戴娜 金赛芳 夏林艳 江秀清）

来 源：温州日报

原标题： 台风黄色预警信号 防台二级应急响应

温州各地抢抓窗口期筑牢安全屏障

本文转自：温州新闻网 66wz.com