8月27日下午及晚上，市委市政府多次召开视频会议，连续调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，做到思想更重视、准备更充分、措施更硬实、工作面更宽、力量投入更大，把顶格防御措施落实落细落到位，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。
昨天上午，省委常委、市委书记张振丰在平阳县、文成县检查督导18号台风“沙德尔”防御应对工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，树牢“一个目标、四个宁可”理念，按照省委、省政府部署要求，全面激活基层单元，层层压实工作责任，高标准落实防汛防台措施，全力守护人民群众生命财产安全。
8月27日，市委副书记、市长张文杰赴龙湾区、乐清市检查防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省委省政府部署要求，坚持人民至上、生命至上，发扬连续作战精神，着眼最不利情况，做好最周密应对，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。 来到龙湾区东平水闸，张文杰认真检查海塘安澜工程防台备汛情况，强调要时刻绷紧安全之弦，强化施工现场管理，及时排查整治风险隐患，筑牢安全度汛坚固屏障。在瑶溪街道龙东村，张文杰实地察看地质灾害风险防范区治理情况，强调要加密巡查频次、扩大排查范围，针对性落实安全防范措施，严密防范强降雨可能引发的山体滑坡、泥石流等次生灾害和道路安全风险。
8月27日，鹿城区委书记张崇波在督查18号台风“沙德尔”防御应对工作时强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，把风险想得更深一层、把准备做得更先一步、把防线筑得更牢一分，用最严密的部署、最果断的行动，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。
今年第18号台风“沙德尔”正逐渐逼近。8月27日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入一线，检查督导防汛防台工作。
今年第18号台风“沙德尔”来势汹汹，8月27日，瓯海区委书记刘云峰率队督查防汛防台工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省、市部署要求，全力以赴、严阵以待，把防汛防台各项工作抓实抓细抓到位，以工作的确定性应对风险的不确定性，牢牢守住“三条底线”，坚决守护好人民群众生命财产安全。
8月27日，洞头区召开防汛防台工作视频调度会，深刻领会习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，认真贯彻落实中央、省市工作要求，对洞头区防汛防台工作进行再细化、再部署、再压实。
8月27日，乐清市委市政府多次召开视频会议，连续调度第18号台风“沙德尔”防御应对工作。
8月27日，瑞安市多次进行视频连线，就进一步做好台风防御应对，对有关镇街进行工作部署调度，要求深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省委、温州市委部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚持极限思维、底线思维，全力以赴打好防御台风大仗硬仗。
8月27日，永嘉县召开视频连线会议，调度18号台风“沙德尔”防御应对工作，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述、对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，全面落实省市部署要求，以最严格的标准、最坚决的态度，争分夺秒抓实各项防御举措，全力守护人民群众生命财产安全。
8月27日下午，在省、市台风“沙德尔”防御工作会商调度会议后，文成县立即召开续会，视频连线各乡镇，传达落实省、市有关决策部署，会商研判台风动态，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署。
8月27日，省市防汛防台工作部署会议结束后，平阳第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对平阳县防汛防台工作进行再部署。
8月27日晚，泰顺县委书记张银贵指挥调度18号台风“沙德尔”防御应对工作。
8月27日，苍南县召开防汛防台工作部署会，通过视频连线各乡镇，对当前防汛防台各项重点工作进行再部署。
8月27日，龙港市委书记林海涵，市委副书记、市长叶鑫俊奔赴一线督查防汛防台工作
昨天下午5时，乐清市乐成街道西门社区办公室，方世艳推门进来，额前的头发被汗水黏在一起。这是她当天第8次送完转移人员回来，此时台风“沙德尔”正在逐渐逼近。
昨天上午10时，温州国际会展中心2号馆台风安置点内，转移人员三三两两坐着休整。驻守在这里的鹿城区滨江街道杨府山社区居委会主任陈州月，拿着一只磨得发亮的小喇叭，开启了当天的第四轮全场巡查。
8月27日傍晚潮起时分，洞头区霓屿街道正岙村“守闸人”曾治华打开位于村口的闸门室反复检查。由于该村位于低洼地段，挡潮排涝压力大。“一夫当关”的守闸使命传到了他的手里。每次防台，他最大的任务就是当好“守闸人”，守护村民生命财产安全。
短短一个半月，台风“巴威”“白海豚”“沙德尔”，接踵而至，以前所未见的风雨强度，车轮战般考验这个高山“留守老人”村。几乎连轴转的陈兵龙、陈杰父子，和其他留守的村干部一道，在一次次转移安置工作中，完成着对村民“守家”的承诺。