鹿城区委书记张崇波督查18号台风“沙德尔”防御应对工作

8月27日，鹿城区委书记张崇波在督查18号台风“沙德尔”防御应对工作时强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，按照省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，把风险想得更深一层、把准备做得更先一步、把防线筑得更牢一分，用最严密的部署、最果断的行动，确保实现“一个目标”、守牢“三条底线”。