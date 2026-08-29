温度新闻客户端 2026-08-29 10:35:37

随着今年第18号台风“沙德尔”逐步远离浙南沿海，风雨影响持续减弱，温州机场在完成全场设施设备恢复与安全排查后，有序重启航班运行保障工作。

温州网讯 随着今年第18号台风“沙德尔”逐步远离浙南沿海，风雨影响持续减弱，温州机场在完成全场设施设备恢复与安全排查后，有序重启航班运行保障工作。

8月28日18:58，从香港出发的CX396航班平稳降落温州龙湾国际机场，这是本次台风过境后本场迎来的首个进港航班，标志着机场恢复航班运行。

为确保航班恢复平稳有序，机场各保障部门已提前完成飞行区道面巡检、设施设备复位、航站楼清障排查等前置工作，全力夯实运行恢复基础。截至28日19时，当日计划保障航班共82架次，其中进港56架次、出港26架次，后续航班将按运行计划陆续执行。

目前台风外围残留环流仍有一定影响，今日部分航班仍存在延误、临时调整的可能。温州机场将持续跟踪气象动态，动态优化保障方案，全力守护航班起降安全。

温馨提醒广大出行旅客，请密切关注航空公司官方发布的航班动态，提前确认行程信息，合理规划出行安排。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 18:58首班落地！温州机场航班逐步恢复运行

本文转自：温州新闻网 66wz.com