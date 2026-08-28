苍南：大渔镇避灾转移有特例 80岁老人带动30人提早“占位”

温州日报 2026-08-28 08:43:17

为防范台风“沙德尔”，该镇按照台风正面袭击的预案，因地制宜做足前期准备，根据人员分类有序推进梯次转移。

温州网讯 “转移避灾时，老年人往往比较难劝，但我们这里有特例。”8月27日，在苍南县大渔镇避灾点，副镇长郑灵怡说。

夜幕降临，户外风平浪静，但避灾点二楼房间灯火通明，不少老年人坐在行军床上天南地北地闲聊着，他们是主动提前拎着行李来“号”床位的转移避灾人员。“为什么这么积极转移到避灾点？”记者问75岁的村民林开茂，“是他叫我们来的。”林开茂笑着朝隔壁床的林开云老人努了努嘴。原来，这里不少老年人都是林开云动员来的。他就是郑灵怡所说的特例。

虽然已经是80岁高龄，但林开云精神抖擞，胡须理得干干净净，讲话中气十足：“副镇长前天跟我说这次又来台风，让我一起动员邻居转移，我马上挨家挨户把通知传递给同一排房屋的20户、30多名村民，昨天大家就来避灾点‘号’床位了。”“村民没有拒绝？”记者好奇地问。“没有呀！”林开云双手一摊回答。这时，旁边人插话道：“老人家有威望，大家很尊重。”林开云自豪地强调，父亲是解放战争时期的“老革命”，帮忙动员村民是自己应有的觉悟。

个中缘由还不止于此。林开云与这些村民所住的房子就在安置点500米开外的海滨路旁，门口十余米处就是海塘，属于成排面风的三层楼高落地房，已有32年房龄。“这种房子在台风天危险性很大。我跟村民讲，孩子们都在城镇工作生活，只有我们平安，子女在外才安心。生命安全第一，房子由它去。”

“镇里安置的保障措施也很周全。”林开云滔滔不绝地说，防范台风“白海豚”时，他们在另一个安置点，每人都发放了一个像行李箱一样的蓝色应急生活包，里面有枕头、杯子、凉席、拖鞋、牙刷、雨衣等物品。解除预警返家之时，他向防台工作人员郑重地敬了个礼。这次防台，村民们直接拎着这个生活包来占席位。用他的话说，保障措施到位，“回头客”也就多。

记者了解到，为防范台风“沙德尔”，该镇按照台风正面袭击的预案，因地制宜做足前期准备，根据人员分类有序推进梯次转移。

来 源：温州日报

原标题： 大渔镇避灾转移有特例——80岁老人带动30人提早“占位”

记者 林乃鹏 林思思

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