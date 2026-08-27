温州日报 2026-08-27 08:20:56

连日来，受持续强降雨影响，温州多地突发山体滑坡、房屋倒塌、道路塌方等灾害。为应对复杂严峻防汛形势，我市各地抓实转移避险，严格落实“三提前”“三必须”要求，梯次快速组织转移工作，成功处置多起险情，切实守护好人民群众生命财产安全。

温州网讯 连日来，受持续强降雨影响，温州多地突发山体滑坡、房屋倒塌、道路塌方等灾害。为应对复杂严峻防汛形势，我市各地抓实转移避险，严格落实“三提前”“三必须”要求，梯次快速组织转移工作，成功处置多起险情，切实守护好人民群众生命财产安全。

平阳：山体滑坡吞噬民房 提前转移未有伤亡

24日晚，受台风“简拉维”持续强降雨影响，平阳县山门镇旺源村突发大面积山体滑坡。近千立方米土石轰然倾泻，瞬间将一排8间两层砖木结构民房冲垮，并造成屋后10余米宽的道路路基大面积塌陷。所幸，居住在此的两位六旬老人已由镇村干部提前转移，这场灾害未造成人员伤亡。

连日暴雨令山门山体土壤含水饱和，稳定性急剧下降，多处区域暗藏风险。24日，平阳发布地质灾害气象风险橙色预警，山门基层干部全员在岗、分片巡查，重点盯防靠山建房、老旧房屋、边坡林地等高危地带，不放过任何细微险情。当天18时许，旺源村干部郑希想在旺庄自然村巡查时，发现村民郑书军家屋后山坡出现异常，原本稳固的土层已有松动滑落迹象，边坡泥土正不断零星掉落，郑希想当即判断这处存在重大安全隐患。尽管该处并非在册地质灾害隐患点，但他丝毫不敢松懈，立即向旺源村两委“一肩挑”干部周杰报告，并将险情上报山门镇。经镇里研判，决定迅速启动扩面转移。

基层干部火速赶到郑书军夫妇家中，开展劝导工作。起初，郑书军不愿离家、执意留守并说：“房子两年前才翻新，以前那么多次台风都没事，不用转来转去。”干部们没有放弃，围在老人身边，指着屋后松动的山坡，结合连日暴雨的严峻形势，苦口婆心讲解地质灾害的突发性和毁灭性后果。一遍遍的劝解和科普，终于打消了老人们的侥幸心理，他们选择配合转移。当天19时前，两位老人安全撤离。当天20时40分，屋后山体剧烈滑动，近千立方米土方瞬间倾泻而下，楼房被彻底冲垮，现场满目疮痍。

看着手机上房屋倒塌的照片，劫后余生的老人后怕不已。“现在想想真是吓人，多亏了村干部反复劝导，救了我们的命。”郑书军连声道谢。他坦言，这次亲身经历后才明白，所有转移指令、防灾提醒，都是为了守护百姓平安。“只要人好好活着，什么都可以重来！”他感慨。

文成：老旧民房屋面倒塌 雨夜转移成功避险

24日晚间至25日清晨，受持续强降雨影响，文成县双桂乡垟山民族村一栋老旧民房发生屋面倒塌。幸好，临时返乡居住在此的村民一家三口，已经被村干部提前转移至避灾安置点，这场灾害未造成人员伤亡。

连日来，文成遭遇持续强降雨袭击。同时，中元节临近，不少在外村民陆续返乡祭祖，许多常年空置的老旧房屋重新入住人员，给防台防汛工作带来新的安全隐患点。在双桂乡，垟山村桐油垄自然村，地处流域高风险区段，片区内老房大多建造年代久远、结构老化，抵御强降雨能力不足，是排查管控的核心区域。

在巡查过程中，垟山村两委“一肩挑”干部雷海峰与网格员发现，常年在外务工的村民雷昌魁一家刚返回村里祭祖，居住在桐油垄一处存在安全隐患的老屋内。村干部立即上门向这家人说明险情，结合连日雨情监测与房屋实际状况，判断该房屋在持续暴雨冲刷下极易发生坍塌，劝导村民尽快转移至避灾安置点。起初，这家人想着此次返乡停留时间不长，对转移安置有些犹豫。村干部耐心讲解防汛形势，告知安置点已备好食宿等生活保障，最终说服了一家人同意转移到安置点。24日20时，连同雷昌魁一家在内，桐油垄风险区域内的村民全部完成转移，入住就近的避灾安置点。

第二天清晨，雷海峰踏着积水走进桐油垄，继续开展安全隐患排查，眼前的场景让他绷紧了神经：雷昌魁一家原先入住的民房，已在强降雨中发生屋面倒塌。断裂的房梁与坍塌的屋面混着泥浆堆在院中，屋内家具杂物半数被埋在废墟之下。得知这个消息，雷昌魁止不住地后怕：“要是晚一步，真的不敢想会怎么样。”他连连向村干部道谢，并表示安置点里吃住都安排得很妥当，家人都很安心。

来 源：温州日报

原标题： 温州成功处置多起持续强降雨导致的险情 “只要好好活着，什么都可以重来”

记者 张睿 通讯员 王茜茜 李骏飞 黄颖颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com