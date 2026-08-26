七孔全开 龙港舥艚水闸抢排预泄腾库容
潮新闻 2026-08-26 09:30:53
针对近期海上天气多变、局部强降雨多发的防汛形势，8月25日，龙港舥艚水闸开启7孔闸门，提前腾空内河库容，全力守护辖区河湖安澜、群众平安。
针对近期海上天气多变、局部强降雨多发的防汛形势，8月25日，龙港舥艚水闸开启7孔闸门，提前腾空内河库容，全力守护辖区河湖安澜、群众平安。
抢抓潮汐有利窗口期，当天上午9时，舥艚水闸启动预泄调度作业。闸孔全开后，河水奔涌而出、顺势汇入江海，江面水流湍急、水势平稳有序，源源不断疏排内河积存水量。
据悉，舥艚水闸为中型水闸，设置7个闸孔，单孔净宽7米，闸槛高程？0.5m，设计过水流量420立方米/秒。截至当日11时，已累计泄洪229万立方米，高效疏排区域内河积存水量。同期，龙港市其余重点水闸也按标准分批开启闸门，抢抓退潮黄金时段有序排水，待潮位上涨至内外水位齐平后适时关闸，科学规避海水倒灌风险。
来 源：潮新闻
原标题： 七孔全开 龙港舥艚水闸抢排预泄腾库容
记者 赵琛璋 通讯员 谢秀长 陈伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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