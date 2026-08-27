温州日报 2026-08-27 09:45:00

近日，2026年上半年“浙江好人榜”名单揭晓，全省共有51例身边好人上榜，其中助人为乐9例、见义勇为9例、诚实守信10例、敬业奉献14例、孝老爱亲9例。温州4人入选，分别为助人为乐类管朝涛、见义勇为类陈孝波、敬业奉献类金强和吴辉。

温州网讯 近日，2026年上半年“浙江好人榜”名单揭晓，全省共有51例身边好人上榜，其中助人为乐9例、见义勇为9例、诚实守信10例、敬业奉献14例、孝老爱亲9例。温州4人入选，分别为助人为乐类管朝涛、见义勇为类陈孝波、敬业奉献类金强和吴辉。

管朝涛是温州市历史学会抗日战争研究中心秘书长。自2011年起，他参与抗战老兵走访和口述历史记录，随志愿队累计行程超过50万公里，走访全国300余位抗战老兵，记录160多位抗战亲历者的口述资料。参与国家社科基金重大项目《抗战老战士口述历史资料抢救性整理》期间，他收集、整理抗战老兵口述文字资料100余万字、历史图片4万余张。10余年来，他一直在做一件事：把那些亲历过战争的老人和他们的故事记录下来，让珍贵的历史记忆留下来、传下去。

2025年8月9日，永嘉县大若岩镇荆州村段楠溪江畔，正在游玩的陈孝波突然听到孩童落水的呼救声。面对湍急的江水，他立即下水救人，很快截住落水儿童，并奋力将孩子推向岸边。孩子获救后，陈孝波却被激流中的漩涡卷走。经过两个多小时搜救，救援人员在下游找到他时，他已无生命体征，年仅39岁。被救儿童的父亲回忆起当时的情景时说：“他真的是我们全家的恩人。”这名普通村民，在危急关头作出的选择，挽救了一个孩子的生命。

在电力生产一线，国网温州供电公司龙湾供电分公司海经区供电所所长金强常年奔波在配电线路、抢修现场。参加工作以来，他累计巡视电力线路6000余公里，消除线路重大隐患80余处，参与高压抢修170余次。疫情期间，他连续奋战7个日夜，完成温州医科大学附属第二医院瓯江口院区供电工程；台风来袭，他多次奔赴抢修一线，曾连续18小时不间断恢复供电。与此同时，他参与20千伏配网自愈系统建设、新能源项目服务和相关技术创新，以专业所长服务企业发展和电力保供。

同样坚守一线的，还有瑞安市公安局刑侦大队副中队长吴辉。从警25年来，他参与摧毁跨区域流窜犯罪团伙70余个，抓获各类犯罪嫌疑人500余名。面对电信网络诈骗犯罪的新变化，他主动钻研案件侦办方法，参与破获重大、复杂电诈案件300余起，抓获犯罪嫌疑人150余名，挽回经济损失4000余万元。2021年起，他承担边境驻守任务，三年间协助当地警方查获偷越国（边）境团伙25个，抓获涉诈犯罪嫌疑人218人。一次次办案、一次次奔赴一线，成为他25年从警生涯的日常。

从记录抗战历史到危急时刻救人，从守护电力供应到打击违法犯罪，4名 “好人”来自不同岗位，却都在平凡工作和生活中作出了不平凡的选择。近年来，我市持续开展身边好人、道德模范等先进典型选树宣传，推动更多身边善举被发现、被传播，目前，全市累计培育全国道德模范及提名奖11人、省级道德模范及提名奖19人、市级道德模范及提名奖196人，“中国好人”60例69人、“浙江好人”324例345人、“温州好人”1309例1334人，让崇德向善成为更多人的自觉行动。

来 源：温州日报

原标题： 2026年上半年“浙江好人榜”公布 温州4人上榜

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com