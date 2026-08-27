温州日报 2026-08-27 08:14:44

受今年第18号台风“沙德尔”影响，27-28日我市将有明显的风雨天气。8月21日以来，我市20座大中型水库通过发电、开闸等方式预泄水量2.77亿立方米，为后续强降雨腾出充足防洪库容。截至26日19时，全市20座大中型水库平均蓄水率87%，蓄水总量14.75亿方。

温州网讯 受今年第18号台风“沙德尔”影响，27-28日我市将有明显的风雨天气。8月21日以来，我市20座大中型水库通过发电、开闸等方式预泄水量2.77亿立方米，为后续强降雨腾出充足防洪库容。截至26日19时，全市20座大中型水库平均蓄水率87%，蓄水总量14.75亿方。

26日9时，珊溪水库水位138.22米，该水库汛限水位为142.04米。为有效化解高水位运行风险，水利部门经会商研判，珊溪水库于当天14时启动预泄腾库作业，开启溢洪道3号闸门1.2米，以100立方米/秒流量平稳下泄。作为飞云江流域防洪核心枢纽，珊溪水库已建成“天空地水工”一体化智慧感知网络，整合流域43个雨量站、2个水文站数据，搭配北斗监测点、测量机器人、AI智能巡检设备，大坝监测效率提升近18倍。

珊溪水库开闸泄洪

泽雅水库于21日上午11时开始泄洪，下泄流量30立方米每秒。26日上午9时，泽雅水库水位104.59米，其汛限水位为106.20米。当天下午同一时间，泽雅水库将下泄流量加大至50立方米/秒。截至26日19时，泽雅水库预泄总量达1445万立方米。百丈漈水库于24日13时开闸预泄，至26日15时已累计预泄水量935万立方米，最大下泄流量60立方米每秒，水库水位下降0.86米，目前还在继续预泄。

另据统计，8月21日以来，全市平原河网累计预泄水量2.2亿方，其中温瑞平原预泄水量8887万方，瑞平平原预泄水量3079万方，乐柳虹平原预泄水量2900万方。截至8月26日19时，全市各大平原河网水势平稳，所有江河水位均低于警戒水位。

下一步，我市水利部门将加密巡查监测长期高水位运行的水库山塘，同时根据台风路径变化和降雨预报情况，提前制定水库河网调度方案；并加强小流域山洪、中小河流洪水预报预警，针对有可能出现“风暴潮”三碰头的不利情况，加强海塘防潮风险研判、海塘口门管控。

来 源：温州日报

原标题： 迎战“沙德尔” 腾出防洪库容！温州大中型水库累计预泄2.77亿立方米

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