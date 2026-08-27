台风“沙德尔”临近 这趟“求知专线”提前把182名学生送回家

温州日报 2026-08-27 09:45:22

8月26日中午，洞头风和日丽，然而台风“沙德尔”正步步紧逼。洞头区第一中学校园内外，一场应急转运行动已在有条不紊地展开。这是洞头专门为学生开通的应急公交专线，暖心护送182名学子平安回家避险。

温州网讯 8月26日中午，洞头风和日丽，然而台风“沙德尔”正步步紧逼。洞头区第一中学校园内外，一场应急转运行动已在有条不紊地展开。这是洞头专门为学生开通的应急公交专线，暖心护送182名学子平安回家避险。

当天上午10时，交运洞头公司接到洞一中校方紧急通知，受台风影响，因军训等留校的182名学生需紧急离校避险。其中大部分是高一新生，还有部分高三学生，不少人家住温州主城区，若自行返家，途中安全难以保障。

接到指令后，交运洞头公司旅游车队快速响应，第一时间统筹运力，紧急调度5辆客运大巴，临时开通求知专线。“我们启动了应急预案，安排学生转运。”旅游车队长黄剑航向记者介绍。

学校和交运公司各岗位协同联动，加急完成车辆调配、人员安排、行程核对等各项筹备工作。转运工作中，除开放学生线上购票通道外，还专门设置现场售票渠道，并根据前期实地踩点，确定各停靠站点。12时许，学生们提着行李，在工作人员引导下核验信息、分批次有序登车。12时40分，5辆大巴陆续驶出校门，分别开往温州汽车南站、新城站、龙湾状元等多个点位，将学生送至对应下车点，由等候的家长接领。

“说实话本来有点慌，但学校安排得这么细，一下子就踏实了。”洞头区第一中学学生林海说。下午2时20分，林海的爸爸林亦安在家附近接到儿子，连连感慨:“台风天有专车护送，孩子安心，我们家长更安心。”

来 源：温州日报

原标题： 台风“沙德尔”临近 洞头这趟“求知专线”提前把182名学生送回家

记者 黄文盈 通讯员 郑树 庄稼人

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