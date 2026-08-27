避坑！“给儿子筹备彩礼” 20万差点打水漂

温州都市报 2026-08-27 10:11:00

“这20万元是我儿子订婚需要的钱。”面对上门劝阻的民警，温州市民郭女士言之凿凿。“婚期定在什么时候？”“酒店定在哪里？”面对民警一连串细致的询问，郭女士却眼神躲闪、言辞含糊，所有问题都回答不上来，这更加坚定了民警的判断，这20万元取现背后，藏着一个典型的电信网络诈骗陷阱。

温州网讯 “这20万元是我儿子订婚需要的钱。”面对上门劝阻的民警，温州市民郭女士言之凿凿。“婚期定在什么时候？”“酒店定在哪里？”面对民警一连串细致的询问，郭女士却眼神躲闪、言辞含糊，所有问题都回答不上来，这更加坚定了民警的判断，这20万元取现背后，藏着一个典型的电信网络诈骗陷阱。

8月20日上午，温州市公安局鹿城区分局黄龙派出所，接到反诈预警，辖区居民郭女士疑似遭遇电信诈骗，正前往银行取现20万元现金，存在大额资金被骗风险，值班民警洪德浙立即上门核查。

“这钱是给我儿子订婚用的，不信我打电话，你们自己问他去……”见面后，民警发现郭女士深陷诈骗“迷局”中，反复声称取现的20万元，是给儿子筹备订婚事宜的彩礼钱。

可当民警逐一核实，订婚细节、婚礼筹备等情况时，她却始终支支吾吾，更可疑的是，郭女士手机内的投资聊天记录，陌生APP数据已被全部清空。

民警没有因此放弃劝阻，而是坐下来和郭女士耐心沟通。“孩子结婚是喜事，但你连基本的婚期都说不清楚，这笔大额资金贸然交出去，真的放心吗？”

经过一个多小时的苦口婆心，郭女士终于红着眼圈说出了实情。原来，此前她加入了一个“股票训练营”聊天群，群内“专业导师”声称有内部渠道，承诺短期内就能获得高额回报，被高利润吸引的郭女士信以为真，下载了一款陌生投资APP，其间诈骗分子还嘱咐她，遇到警察就说给儿子订婚用，把聊天记录都删掉。

民警当场拆解骗局套路，从“荐股引流”到“涉诈APP下载”再到“线下取现”，一步步揭开真相。在反复劝导下，郭女士终于答应不把这20万元交给对方。

为彻底杜绝被骗风险，当天下午，民警陪同郭女士将现金存回银行。就在民警反复叮嘱时，郭女士才终于吐露隐藏的实情：“之前我已经转了10万块钱过去了。”

原来，诈骗分子在线上骗走她10万元后仍不满足，继续以高额收益为诱饵，诱导她支取20万元现金，进行所谓“线下交付投资”。

目前，案件正在进一步侦办中。

■王艺晴

来 源：温州都市报

原标题： “给儿子筹备彩礼” 20万差点打水漂 避坑！

作者 王艺晴

本文转自：温州新闻网 66wz.com