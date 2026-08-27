温州机场部分航班调整
受台风外围环流影响，温州市气象台已升级发布台风黄色预警信号。预计27日起温州沿海及城区风力、降雨将明显增强，27日夜间至28日将出现强风雨天气，温州龙湾国际机场为本次台风重点影响区域。
为切实做好台风防御工作、保障旅客出行安全，温州机场已启动防台Ⅲ级应急响应，实时跟踪台风路径变化、气象发展态势及空域管制信息，动态优化航班运行保障方案，并将通过官方平台及时发布航班变动最新信息。
截至8月26日21:50，8月27日温州机场取消航班预计共61架次，其中进港46架次，出港15架次。具体航班取消情况如下：
进港
*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。
出港
*以上信息暂供参考，请旅客出行前再次与航空公司联系，确认最新航班动态后合理安排行程。
请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：
或登录各大航空公司官网以及微信公众号进行查询。
温馨提示
1.台风天气风雨影响持续，建议大家合理调整出行安排，尽量错峰规划行程。如需出行，优先选择公共交通；自驾出行请减速慢行，预留充足通行时间。
2.已购买航班延误险、取消险的旅客，可留存航班取消凭证，按保险条款申请理赔，切实保障自身权益。
3.办理客票退改业务优先拨打航司热线或线上自助操作，减少线下等候。若您已经抵达机场，请多留意航站楼广播与航班显示屏，保持手机畅通，有任何需求可随时咨询现场工作人员。
4.恶劣天气航班调整实属不可抗力，还请各位旅客多多谅解。期待理性沟通、文明交流，携手共建和谐出行环境。
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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