温州日报 2026-08-27 08:21:00

今年第18号台风“沙德尔”步步逼近，为切实保障广大市民、游客生命财产安全，记者从温州市文化广电旅游局获悉，截至8月26日20时，我市75家A级景区及主要公共文化场馆均已关闭。

温州网讯 今年第18号台风“沙德尔”步步逼近，为切实保障广大市民、游客生命财产安全，记者从温州市文化广电旅游局获悉，截至8月26日20时，我市75家A级景区及主要公共文化场馆均已关闭。

自8月25日17时起，涉海景区率先关停。洞头区仙叠岩（大沙岙）、半屏山、鹿西景区、中屿等涉海景区景点有序关停，暂停一切旅游经营活动。同日，苍南碗窑景区、玉苍山森林旅游区、渔寮景区、福德湾景区、五凤茶园景区、炎亭景区、台商小镇景区、石聚堂旅游景区临时关闭。自8月25日起，塘河夜画项目停航。全市大型室外演出、市集、展览等文旅活动按下暂停键，如原定于本周举办的江心屿“猫鼠大战”活动取消；原定于8月26日举办的苍南中医夜市活动延期。

高风险旅游项目一律关停。自8月26日12时起，永嘉县所有旅游景区（包括户外运动基地、旅游休闲运动新业态项目）临时关停，暂停开展户外文体和旅游活动。台风影响期间，楠溪江水域全面禁止漂流、桨板、皮划艇等危险性涉水活动。临山临水景区同步落实防台措施。雁荡山风景区、文成刘伯温故里、泰顺氡泉景区等均已关闭。平阳县全力落实关停景区及户外经营场所等防御措施。

文博场馆同步闭馆。自8月26日12时起，温州博物馆及各专题馆（世界温州人博物馆、南戏博物馆、朱自清旧居、山水诗第一楼、夏鼐故居、东瓯国历史陈列馆、温州数学名人馆、马孟容马公愚艺术馆、郑振铎纪念馆）临时闭馆，所有线下活动及讲解服务全部暂停。自8月26日17时起，温州市图书馆总馆（市府路）、少儿馆（园西巷）、老年馆（黎明西路）及其他分馆、市直属城市书房、流动书巴等暂停服务，闭馆期间图书逾期免扣积分。

特别提醒广大市民、游客：台风影响期间，切勿前往已关闭景区或未开发、未开放区域及“野生景点”、网红打卡点。严禁在水域开展漂流、桨板等涉水活动，请勿参与登山、徒步、溯溪等高风险户外运动。已预约门票的游客可通过原渠道退票。台风过后，山塘水库、地质灾害隐患点、临崖临水道路仍存在次生灾害风险，请务必多加留意。各景区、文化场馆开放时间，请以官方最新通知为准。

来 源：温州日报

原标题： 防御台风“沙德尔”！温州这些景区及文博场馆临时关闭

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com