温州日报 2026-08-27 10:05:00

昨天，记者从2026世界青年科学家峰会万有引力π新闻通气会上获悉，第八届青科会将于10月下旬在温州举办，其核心配套活动——第三届“万有引力π”展示交流活动在园博园国际会议中心与青科会同期登场，当前正面向全球的青年科学家、科创团队、科技企业和创投机构，征集“硬科技”成果项目来温参展。

温州网讯 昨天，记者从2026世界青年科学家峰会万有引力π新闻通气会上获悉，第八届青科会将于10月下旬在温州举办，其核心配套活动——第三届“万有引力π”展示交流活动在园博园国际会议中心与青科会同期登场，当前正面向全球的青年科学家、科创团队、科技企业和创投机构，征集“硬科技”成果项目来温参展。

“万有引力π”活动是青科会资源落地转化的核心载体，也是推动创新温州建设的重要品牌抓手。本届活动在前两届活动基础上迭代升级，以“青年有π·智创未来”为主题，紧扣“人才交流、成果展示、产才对接、全民科普”四大定位，开辟未来技术与概念产品展示区、学术研讨区、创新生态区、互动交流区，着力打造成为具有国际影响力的未来产业品牌展和前沿技术风向标。

在展品导向上，从“成熟展品”升级为“未来概念”。前两届展会侧重展示已经相对成熟的技术和产品，本届活动更加注重“从0到1”的原创性突破——聚焦具身智能、新能源新材料、生命健康、脑机接口、低空装备等未来产业前沿赛道，集中展示一批处于概念验证、中试熟化阶段的早期成果，让展会从“展示成熟产品”升级为“预演未来产业”，成为温州制造实力的展示窗口、未来技术和创新产品的首发平台。

在视野格局上，从“本地深耕”升级为“全球链接”。本届“万有引力π”活动将用好七年峰会积累的全球科创资源，激活覆盖全球的温商网络，充分发挥温商“办企业、懂市场、有资本”的独特优势，组织全球温商带着市场需求和产业资源走进展会，让前沿技术与市场需求“面对面”，为国际创新团队提供从技术验证到市场拓展的全链条服务，让全球前沿技术在温州找到落地的市场通道。

在展陈逻辑上，从“成果堆叠”升级为“全链贯通”。本届“万有引力π”活动将沿“专利源头创新—概念原理验证—中试工艺熟化—‘四首’（即首台（套）装备、首批次新材料、首版次软件和首款人工智能终端（数据）产品）量产落地”四个阶段纵向布局核心展区，按照“从实验室到生产线”的真实成长路径，把参展项目和产品串联起来，形成一条完整的创新价值链。无论是科研人员寻找转化渠道、企业对接技术合作，还是资本寻找投资标的，都能沿着清晰动线精准匹配，大幅提升对接效率。

据介绍，本届“万有引力π”活动参展项目征集将在9月25日结束。专利成果由温州市市场监管局与市科协联合征集，概念验证产品由市科技局负责征集，中试及“四首”产品由市经信局负责征集，我市将为每一个参展项目提供最精准的产业对接、最有力的政策支持和最贴心的落地服务。

世界青年科学家峰会是中国科学技术协会与浙江省人民政府共同发起、联合主办的面向全球青年高层次人才的活动，自2019年首次举办以来，每年举办一次，构建起一张全球创新网络，激活了一方产业创新热土，形成了一套成果转化机制，持续增强“创新温州”的标识度和影响力。

来 源：温州日报

原标题： 世界青年科学家峰会10月下旬举行

“万有引力π”活动向全球征集展示项目

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com