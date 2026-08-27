温州都市报 2026-08-27 10:05:00

近日，央视《今日说法》栏目专题播出《诱人低价藏陷阱》，深度报道温州公安成功破获一起利用短视频引流线下实施“软暴力”强迫交易的典型案件，为温州公安扫黑除恶成果点赞。

温州网讯 近日，央视《今日说法》栏目专题播出《诱人低价藏陷阱》，深度报道温州公安成功破获一起利用短视频引流线下实施“软暴力”强迫交易的典型案件，为温州公安扫黑除恶成果点赞。

案件回溯至一年多前。当时，瑞安群众小李向温州公安报案，称自己因一则低价手机短视频广告前往线下门店，不料遭遇商家层层设套，最终被强迫高价购得一部并不中意的手机。接警后，瑞安公安迅速展开调查，随着调查的深入，民警敏锐发现这并不是一起简单的消费纠纷案件。

一个隐藏在“低价手机”背后的黑幕逐渐浮出水面。经查，这家店在110报警平台和96315平台被大量投诉，如此集中的密集投诉引起办案民警高度警觉。

民警进一步侦查发现，多名受害者均是被短视频平台上“远低于市场价”的手机广告吸引，经线上客服引导前往实体门店交易。顾客到店付款后，店员才告知“这台手机有点瑕疵，只能使用Wi-Fi一种模式，要修复需额外支付几百元的激活费”。当顾客察觉受骗并要求退款时，店内即有多名纹身男子围堵施压，用无声的气场制造心理压迫。最终，在恐惧的裹挟下，受害者或被迫放弃已付定金或被迫以远高于市场价的价格购入其他手机。

民警将多起警情串并后，认为该团伙涉嫌以“软暴力”手段实施强迫交易。在掌握充分证据后，瑞安公安对多家涉案手机店的经营者及工作人员展开集中收网行动。

目前，该案8名涉案人员因强迫交易罪被人民法院判处有期徒刑。案件的成功侦办有力震慑了不法分子，也为群众敲响了警钟——面对“超低价”诱惑务必保持理性，谨防落入陷阱。

温州公安将始终保持对黑恶势力露头就打的高压态势，持续加大对涉黑涉恶违法犯罪的打击力度，切实守护好群众财产安全和合法权益。

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来 源：温州都市报

原标题： 温州公安扫黑除恶获央视《今日说法》点赞

看短视频广告想低价“捡漏”手机 到店后却遭遇软暴力强迫交易

记者 郑凯伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com