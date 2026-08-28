温州都市报 2026-08-28 09:59:54

昨天下午5时，乐清市乐成街道西门社区办公室，方世艳推门进来，额前的头发被汗水黏在一起。这是她当天第8次送完转移人员回来，此时台风“沙德尔”正在逐渐逼近。

方世艳（左）和同事一起上门劝导居民转移

温州网讯 昨天下午5时，乐清市乐成街道西门社区办公室，方世艳推门进来，额前的头发被汗水黏在一起。这是她当天第8次送完转移人员回来，此时台风“沙德尔”正在逐渐逼近。

方世艳是西门社区党委副书记，90后。她的母亲张晓金曾是乐成街道北门社区“一肩挑”干部，退休后仍穿着红马甲在台风天里当志愿者。她的父亲开着一家电气公司，上大学时她的专业是电气设计，原本就是为接手父亲的企业而选的。但她最终没有走进父亲的厂房，而是走进了母亲走过的街巷。

“小时候很不理解我妈，”她说，“现在我很佩服她。”

一个电话拨过去事情就办妥了

方世艳说，这次防台，是她今年三次防台中最轻松的一次。她表示，因为前两次把最难的路走通了，这次有了回报。

“难的不只是腿脚和嘴皮子，还有心里那道坎——明明是为了别人好，为什么他们不领情？为什么自己还要挨骂？”方世艳没有因此退缩。“你骂就骂，门还是要敲。”

她回忆第一次组织转移时的情景，语气里还带着点无奈——“门都不给你开”。有些居民不理解，说大白天没风没雨，社区干部来敲门就是闲得没事干。一些外来务工人员的抗拒情绪更大。“他说‘我得生存啊，你把我送到安置点，我一天三百块工钱没了，你让我怎么办’。”

话难听，门难敲，但工作还得做。方世艳说自己“一个女孩子，厚着脸皮跟居民磨”。磨不动就找本地“嬷嬷”帮忙，用最软的方言在门外一声一声地喊。一次不开敲两次，两次不开敲十次，“敲到他烦为止”。

转机出现在台风“白海豚”来袭。那次风大雨大，社区干部把转移人员安置好后，有人站在玻璃门边看外面的风雨，见识了台风的威力。“他们说，这次幸亏来了，不然真的好危险。”

方世艳说，从那以后，居民开始理解社区的做法，“他们觉得我们是为了他们好，信任就慢慢建立起来了。”

这次“沙德尔”来之前，情况就变了。社区干部不用挨家挨户敲门了，一个电话拨过去，“今天6点之前必须清空，不能住”，对方回一句“知道知道”，事情就办妥了。

总结出一套“人在不在家”土办法

防台转移，最难的不是劝，而是找。人不在家怎么办？答应了又偷偷跑回去怎么办？方世艳和同事们总结出了一套土办法。

“遇上不给你开门的，我们怎么判断人在不在家？看衣服。”她说，“衣服如果收进去了，人可能不在；如果衣服还挂在外面的，那多半在家。”

还有看空调外机。“风机转起来，那肯定有人在家。到了晚上，就更好判断了，看灯亮不亮。”

这套“观衣辨人、听风识户”的土办法，是这位90后社区干部在一次次吃闭门羹之后琢磨出来的。没有高科技，没有大数据，靠的就是对社区每家每户生活细节的熟悉。

台风一来老的小的都照顾不好

张晓金是方世艳的母亲，退休前是一名社区干部，退休后也没真正闲下来。台风天里，她穿上志愿者的红马甲，和女儿一起走街串巷。

方世艳说，她小时候很不理解母亲：别人家的妈妈下了班做饭陪孩子，她的妈妈下了班仍在处理社区的事。但看着母亲在社区忙碌，听母亲讲街坊邻里的大事小事，她心里的那杆秤慢慢倾斜了。最终她没有接手父亲的企业，而是当了一名社区干部，像母亲一样为大家舍小家。

母亲教给她的，从来不是具体的工作方法，而是一种态度：把居民的事当成自家的事，把脾气磨软，把耐心拉长，把门敲开。

方世艳说，“每次台风一来，家里老的照顾不好，小的也照顾不好。”她的丈夫是基层卫生院工作人员，需要值守一线，留下12岁的女儿独自在家。“我早早预约了晚餐的外卖，怕自己忙过头，忘记给她点餐。”她边走边说，“女儿的生活如同自己小时候一样，希望她能多一份谅解。”台风天里，方世艳不在家，张晓金也不在家，母女俩一个在社区协调，一个在安置点帮忙。

这不是方世艳一个人的状态，而是许多基层干部在极端天气下的工作缩影。没有惊天动地的情节，只有一遍遍地上门、打电话，送人、接人，再确认、再回头。

来 源：温州都市报

原标题： 90后社区干部方世艳：前两次把最难的路走通了，这次有了回报

记者 蒋文泽 黄梦思/文 黄超/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com