温州都市报 2026-08-28 09:55:05

昨天上午10时，温州国际会展中心2号馆台风安置点内，转移人员三三两两坐着休整。驻守在这里的鹿城区滨江街道杨府山社区居委会主任陈州月，拿着一只磨得发亮的小喇叭，开启了当天的第四轮全场巡查。

温州网讯 昨天上午10时，温州国际会展中心2号馆台风安置点内，转移人员三三两两坐着休整。驻守在这里的鹿城区滨江街道杨府山社区居委会主任陈州月，拿着一只磨得发亮的小喇叭，开启了当天的第四轮全场巡查。

巡查中发现问题就改，不会堆积过夜

6400多平方米的场馆内，错落分布着1000多张临时床位。从清晨7时踏入安置点开始，陈州月便开启了连轴值守模式——按照“一小时一轮全覆盖排查”的节奏，她单日全场巡查达20余次，行走里程超3万步。

陈州月拿着小喇叭，穿梭在床位通道之间。她走得不快， 通道、边角、配电箱、玻璃门边、防火帘下方，都要走到、看到。

“场馆面积大、人员杂，大部分是临时转移的外来务工人员，习惯不一样、安全意识也不一样，隐患往往藏在不起眼的地方，一轮一个样。”走到靠墙的配电箱区域，她停了下来。多名务工人员私拉长线插线板，电线随意摆放在地面，或缠绕在床边，紧贴配电箱充电，存在漏电、起火隐患。陈州月上前，耐心劝导大家拔除插头、整理散乱电线。现场整改完毕，她安排工作人员联系会展中心电工进场，对隐患区域统一断电、整理线路、排查设备，彻底消除安全盲区。

场馆里的安全防线，就是这样织密织牢的： 陈州月一小时一遍全场细查，社区工作人员、街道下沉人员半小时巡回一次。轮次错开、人员错开，场馆几乎随时有人在走、随时有人在看，发现问题就改，不会堆积过夜。

前一日，她连续值守17个小时，深夜12时才拖着疲惫的身体归家，双腿酸胀、脚底发麻，整个人累得不想多动。

反复上门劝导一对夫妇转移避险

杨府山社区辖区面积达4平方公里，业态复杂、点位繁多，涵盖新旧小区、在建工地、在建地下通道以及多处地质灾害风险点，防汛防台排查范围广、隐患风险多、值守压力大。自防台风Ⅳ级应急响应启动以来，陈州月便带领社区18名工作人员全员在岗，联动街道24名下沉工作人员，开启24小时轮值模式，从辖区人员摸排统计、全域隐患排查、重点人员转移到安置点服务保障，各项工作有序推进、落地落细。

今年3次防台转移中，磨人的是辖区一对五十多岁的安徽籍夫妇。该夫妻俩长期在温务工，居住在辖区山边的简易砖房内，对避险始终不上心，屡次和工作人员打“游击战”。

“台风‘巴威’来之前，我们上门劝导转移，没想到两人到了会展中心安置点后，又偷偷跑回去了。我们只得再次上门劝说。”在台风“白海豚”预警期间，类似的情况再次上演——夫妻俩嘴上答应转移，可转到安置点没多久又悄悄走了。社区工作人员再度上门找人，一遍遍敲门。40分钟后，终于等到闭门躲避的夫妻俩开门。

面对反复上门、耐心劝导的工作人员，夫妻俩终于放下抵触心理，配合完成转移。即便人员成功安置，陈州月依旧不敢松懈：“还是有点不放心，下午还得安排人回头去看下。”

台风逐渐逼近，会展中心2号馆里安稳有序。场馆内，陈州月不停歇地走动，小喇叭的提醒定时响起。通道上，工作人员往来穿梭，偶尔有人调整床位、整理物资、核对人数，有条不紊做好各项保障工作。

来 源：温州都市报

原标题： 单日全场巡查20余次，行走里程超3万步 前一天她连续值守17个小时凌晨才回的家

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com