地质灾害、山洪灾害红色预警！这些地方需注意！
地质灾害气象风险预警
8月28日，温州市自然资源和规划局、温州市气象局联合发布未来24小时地质灾害气象风险等级预报。
8月28日08时至8月29日08时，瓯海区瞿溪街道、潘桥街道、泽雅镇，平阳县山门镇、顺溪镇、南雁镇、凤卧镇、怀溪镇、青街畲族乡、闹村乡，苍南县桥墩镇、莒溪镇，文成县南田镇、珊溪镇、玉壶镇、二源镇、周山畲族乡、桂山乡、双桂乡、公阳乡，泰顺县百丈镇、大安乡、东溪乡、凤垟乡、罗阳镇、南浦溪镇、彭溪镇、三魁镇、仕阳镇、司前畲族镇、泗溪镇、西旸镇、筱村镇、雅阳镇、竹里畲族乡，瑞安市仙降街道、陶山镇、湖岭镇、马屿镇、高楼镇、桐浦镇、林川镇、芳庄乡等部分地区地质灾害气象风险很高（红色预警）；
鹿城区松台街道、双屿街道、仰义街道、广化街道、南郊街道、丰门街道、藤桥镇、山福镇，龙湾区永中街道、海滨街道、沙城街道、天河街道、状元街道、瑶溪街道，瓯海区梧田街道、南白象街道、三垟街道、茶山街道、郭溪街道、娄桥街道、新桥街道、丽岙街道、仙岩街道、景山街道，洞头区大门镇，永嘉县东城街道、北城街道、南城街道、三江街道、黄田街道、乌牛街道、瓯北街道、桥头镇、桥下镇、枫林镇、沙头镇、鹤盛镇，平阳县昆阳镇、鳌江镇、水头镇、萧江镇、海西镇、腾蛟镇、麻步镇、万全镇，苍南县灵溪镇、宜山镇、钱库镇、金乡镇、藻溪镇、矾山镇、赤溪镇、马站镇、望里镇、炎亭镇、南宋镇、凤阳畲族乡、岱岭畲族乡，文成县大峃镇、百丈漈镇、西坑畲族镇、黄坦镇、巨屿镇、峃口镇、周壤镇、铜铃山镇、平和乡，泰顺县包垟乡、龟湖镇、柳峰乡、雪溪乡，瑞安市安阳街道、上望街道、东山街道、玉海街道、锦湖街道、莘塍街道、汀田街道、南滨街道、飞云街道、潘岱街道、云周街道、塘下镇、曹村镇、平阳坑镇，乐清市城东街道、城南街道、盐盆街道、翁垟街道、白石街道、石帆街道、天成街道、乐成街道、雁荡镇、柳市镇、北白象镇、虹桥镇、淡溪镇、清江镇、芙蓉镇、大荆镇、仙溪镇、磐石镇、蒲岐镇、湖雾镇、岭底乡、龙西乡，龙港市（龙港镇）等部分地区地质灾害气象风险高（橙色预警）；
洞头区北岙街道、东屏街道、元觉街道、霓屿街道，永嘉县大若岩镇、碧莲镇、巽宅镇、岩头镇、岩坦镇、金溪镇、云岭乡、界坑乡，平阳县南麂镇，苍南县大渔镇、霞关镇、沿浦镇，乐清市南岳镇、南塘镇、智仁乡等部分地区地质灾害气象风险较高（黄色预警）。
请密切关注雨量情况，做好地质灾害防范工作。
山洪灾害风险预警
根据省气象台未来降雨预报，预计8月28日8时至29日8时，鹿城区、龙湾区、瓯海区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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